Alcaldesa de La Pintana y Presidente electo Gabriel Boric: “Estoy orgullosa de apoyarlo”

Ciudadano ADN conversó con la alcaldesa de la comuna de La Pintana, Claudia Pizarro, quien se refirió a los resultados de la segunda vuelta presidencial, que dio como ganador a Gabriel Boric, haciendo historia convirtiéndose en el mandatario más joven en la historia de la República chilena.

Respecto al triunfo del aún diputado por Magallanes, la jefa comunal sostuvo que despertó con “esperanza de un Chile distinto, un Chile nuevo”.

En cuanto a cómo veían los pintaninos a Boric durante el periodo de campaña, Pizarro sostuvo que veían” esperanza, en este joven de 35 años. Yo lo ví cuando lo invitaron los vecinos de Santo Tomás a entrar a una casa pequeña, y él estaba sorprendido del cariño y la recepción de los pintaninos al verlo a él como candidato a presidente”.

“Nos abrazamos en un minutos de esperanza, de buscar la dignidad para esa gente sencilla. Fue muy importante para Gabriel Boric visitar la comuna de La Pintana, donde le pedíamos más carabineros, porque en las poblaciones a los alcaldes y alcaldesas, nos piden todos los días más carabineros, entonces escuchar el relato de las personas, fue muy importante para nosotros y para él”, agregó la alcaldesa de La Pintana.

“En el candidato a presidente en ese minuto, hubo una empatía con el dolor, el sufrimiento y la falta de dignidad de los pintaninos. Estoy orgullosa de apoyarlo”, complementó.

El candidato de la unidad política y social

Pizarro comentó la diferencia que obtuvo Boric en la votación, en la cual superó por poco más de 11 puntos porcentuales a José Anotnio Kast, quien se quedó con el 44,13% de los votos, versus a un 55,87% del ahora Presidente electo.

“Se debió a que él fue el candidato de la unidad política y social. Él fue nuestro candidato que simbolizó eso, el candidato de la esperanza, del cambio de modelo, el candidato de 35 años, el candidato que reunió todo lo que otro candidato no dijo”, explicó.

A lo anterior, Pizarro añadió: “Yo no pertenezco a esa generación, pero me veo reflejada en la lucha de Gabriel Boric, a la perseverancia. Que valorable es tener un candidato de la perseverancia, de la consecuencia, con valores que yo comparto, tengo mucha coincidencia con sus valores, por eso no dude en apoyarlo desde el primer minuto que perdimos con Yasna Provoste”.

“Estoy feliz de aportar un granito a esta historia de Chile, donde siento que mi generación trasciende, por un presidente de 35 años, primera vez que me toca votar por alguien menor que yo, vamos acostumbrándonos”, agregó.

Aumento en la participación electoral

Aprovechando la instancia, la alcaldesa de La Pintana, agradeció la participación de los pintaninos y pintaninas en esta segunda vuelta presidencial, la cual aumentó en un 35% de acuerdo a la última elección de presidentes llevada a cabo el 2017.

“Quiero agradecer a todos los pintaninos, que se levantaron con la posibilidad de elegir un nuevo presidente, no importó el calor, lo que tuvieron que caminar, la falta de transporte público y que de forma épica llegaron a su urna y pudieron votar”, precisó.

Para finalizar, Claudia Pizarro comentó lo que espera de La Pintana dentro de un gobierno de Gabriel Boric y expuso: “Necesitamos integrarnos a la ciudad, necesitamos vivir mejor. Necesitamos tener un centro de formación técnica y eso no se lo estoy pidiendo al gobierno, sino que a los privados. Necesitamos un centro urbano que no tiene la comuna de La Pintana. Aquí no todo es de gasto fiscal, sino del privado”.

“Esperamos que nos miren de otra forma, porque nunca más sin La Pintana”, cerró.