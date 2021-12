Votantes atrasados en el Liceo de Aplicación lamentaron cierre de mesas: “Podrían haber hecho una excepción por 20 minutos”

Los problemas de transporte que marcaron la segunda vuelta presidencial tuvieron un reflejo en el cierre de mesas, donde en algunos lugares se flexibilizó el horario de funcionamiento para minutos después de las 18 horas. Una situación que no ocurrió en el Liceo de Aplicación, en Santiago Centro.

Así lo expresó Yamilet, quien en conversación con ADN explicó su situación cuando ingresó a las 18:09, cuando el local de votación se encontraba abierto pero ya también las urnas.

“Dijeron que a las 6 se cierra, como ha sido históricamente, pero vi que se iba a dar oportunidad a los electores que llegaran algunos minutos más tarde si se mantuvieran electores aquí”, marcó quien es originaria de Venezuela y que tenía la opción de votar por primera vez en el Liceo de Aplicación.

Más detalles del cierre de mesas en el Liceo de Aplicación

“Vengo con mi hermana a la que acaban de operar y entre que la fui a buscar y los tacos, ya era pasado la hora. No creo que haya sido tanto tiempo como para no dejarme votar”, lamentó.

“Tuve que ir a buscarla en taxi. Era la primera vez que me tocaba votar y no pude. Si saben que hay problemas, ¿por qué no esperaron a los electores que les costó llegar? Podrían haber hecho una excepción por 15 o 20 minutos, ha sido un día complejo”, cerró Yamilet, quien se quedó sin la opción de votar en el Liceo de Aplicación, junto a otro par de personas.

En otras zonas, como en Puente Alto, hubo un margen de 10 minutos para que la gente pudiera ejercer su derecho