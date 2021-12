ME-O y su esperanza con un nuevo Presidente de Chile: “Ojalá sane la convivencia democrática fracturada por la desigualdad y el clasismo”

Marco Enríquez-Ominami, candidato del Partido Progresista que estuvo en la papeleta en la primera vuelta presidencial, habló este domingo con Los Tenores de ADN en el marco de las elecciones de la segunda vuelta que definen al próximo Presidente de la República.

En cuanto al proceso electoral que se está desarrollando en este tarde, ME-O señaló que “ojalá se produzca una gran movilización porque mi esperanza es que no retrocedamos. Yo no voté por el retroceso, sino que por la esperanza”.

Sea quien sea el nuevo Mandatario del país, Ominami fue tajante al asegurar que “hoy día no tengo ningún interés con ningún cargo público, nunca los he aceptado. No acepté los cargos del 2010 en adelante. Nunca he querido volver al Congreso. No quiero cargos públicos”.

El ahora ex candidato presidencial dejó en claro que “mi causa, y por la que no voy a claudicar, apunta a que Chile es un país muy clasista, hay una elite corrupta, por eso le encuentro razón a Franco Parisi en que hay un grupo corrupto que hay que sacarlos de las mechas, y eso se hace democráticamente”.

“Tengo la esperanza que una de las opciones presidenciales ojalá haga el trabajo que yo he tratado de hacer durante diez años, que es sanar nuestra convivencia democrática que está super fracturada por la desigualdad y el clasismo”, indicó.

Además, Marco Enríquez-Ominami mostró su preocupación por los grandes desafíos que tendrá que afrontar el nuevo jefe de Gobierno en materia económica y social. “El próximo Presidente de Chile es esencial para la constituyente y para la protección social, eso moviliza el voto responsable, porque el mes de marzo será muy jodido”, sentenció.