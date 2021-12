Defensora de la Niñez y segunda vuelta 2021: “Mucha gente está tomando conciencia que a través del sufragio tiene un impacto en la vida de los niños”

Los Tenores de ADN en su edición especial de las elecciones 2021 de este domingo 19 de diciembre, conversaron con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien se refirió a la segunda vuelta presidencial y a el futuro de los niños, niñas y adolescentes que habitan en el país.

La abogada relató que votó en la mañana, de forma muy expedita, pero detalló que “he estado viendo que hay problemas con la locomoción en algunos lugares del país, esperemos que eso se resuelva pronto. Y que ojalá todo el mundo pueda participar”.

Además, precisó que “yo creo que de alguna manera, mucha gente está tomando conciencia que a través de su decisión, a través del sufragio tiene un impacto en la vida de los niños que viven acá, a pesar que ellos no puedan votar”.

Que los niños no solo aparezcan los discursos

Respecto a la segunda vuelta y su rol como Defensora de la Niñez, Muñoz expuso: “Desde mi rol, me gusta que no solo aparecen en los discursos los niños y sus derechos, sino que también se hagan realidad. Y me parece que lo que pueda pasar en un futuro gobierno es esencial para la vida de niñas, niños y adolescentes que viven en Chile. Esperemos que quien triunfe tenga eso claro y trabaje decididamente en asegurar los derechos”.

En esa misma línea, la defensora explicó que el principal desafío y el más urgente, “tienen que ver con tener una legislación distinta a la que hoy existe y que está en tramitación hace muchos años en el Congreso y que hace el cambio de paradigma centrándonos en prevenir las vulneraciones y promover los derechos de los niños.

“Esto es algo con lo que ninguno de los gobierno, ni este, ni los que lo ha antecedido, ha logrado hacer ese cambio sustantivo y debiera ser elemento esencial con el que parte, si no logramos que la ley salga antes que termine el gobierno del Presidente Piñera, es con lo que debiera partir”, agregó.

Una ley muy importante

En base a lo anterior, Muñoz: “Si esa ley se instalará y se implementará de manera eficiente, logramos impactar en que se reduzca la cantidad de niños que tengan que relacionarse con instituciones como Sename, que se reduzca la cantidad de niños que son víctimas de delitos, en que se reduzca la cantidad de niños que se están vinculando con las drogas o que están participando en bandas delictuales en las poblaciones que se han tomado esos lugares para efectos de vender droga o traficar”.

“Es una ley muy importante y en general a mi no me gusta eso de que la leyes lo resuelven todo, pero cuando tu a traves de ley permite generar un sistema distinto, que establece una institucionalidad que mira de forma distinta la estructura, la forma en que tiene que comportarse un grupo de la población, tú puedes hacer cambios muy significativos”, complementó.

Los niños en la Convención Constitucional

Aprovechando la instancia de conversación sobre la segunda vuelta, la defensora de la Niñez se refirió a el rol de la Convención Constitucional y los derechos de niñas, niños y adolescentes en Chile y manifestó: “La nueva Constitución es una hito histórico, no solo por lo que representa, sino que también por la posibilidad real de que esta nueva constitución se escriba por, para y con los niños, niñas y adolescentes que hoy viven en Chile”.

“En ese sentido nos parece esencial y le hemos recomendado a los convencionales, dos cosas, por una parte que este grupo de la población sea reconocido expresamente como sujeto de derecho, hoy eso no existe en la constitución. Y los segundo, que la Constitución también le asegure participación efectiva e incidente en consideración a su desarrollo vital y desde ahí le permita ser partícipe del diseño de políticas públicas y la implementación de estas, añadió.

“Nosotros creemos y yo soy una convencida de esto, porque lo vivo a diario, es que el encuentro intergeneracional es muy virtuoso para la construcción de un país y siento que nosotros vemos país no hemos perdido eso, porque no hemos sido capaz de implementar de manera eficiente ese encuentro”, cerró.