Jorge Alessandri por intervención en Plaza Baquedano: “A quién no le gustaría una plaza como símbolo de reencuentro y no de protestas y destrucción”

Durante la madrugada de este viernes, un grupo de adherentes de José Antonio Kast llegó hasta Plaza Baquedano para realizar trabajos de reposición, donde instalaron césped, plantaron flores y pintaron la base del monumento al General Baquedano.

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, se refirió a esta iniciativa, valorándola y asegurado que “hoy día la Plaza Italia amaneció con pasto y flores. Ninguna consigna, ningún letrero político o críticas a otro sector. Quizás eso es lo que le falta a Chile, ponernos de acuerdo en ciertos principios básicos, como que nos gusta una ciudad linda, respetuosa”, señaló.

“Quizás ese es un punto de partida de la conversación. No solo crítica o consignas, si no que mínimos comunas. Y a quién podría no gustarle una Plaza Italia digna, con pasto, con flores, como símbolo de reencuentro y no de protestas y destrucción“, agregó Alessandri.

Cabe mencionar que estos trabajos de restauración solo se hicieron en la mitad del lugar que da hacia el sector oriente. La otra parte, quedó de la misma forma en la que se encontraba antes de esta intervención.