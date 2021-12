Pobladora de Castro por voraz incendio forestal: “Lo que empezó con una quema de pastizales terminó siendo una tragedia”

Ciudadano ADN conversó con Soledad Muñoz, auditora y pobladora de Castro, zona del país que se vio afectada por un voraz incendio forestal que se registró durante la tarde del jueves en la comuna, ubicada en la Región de Los Lagos, el cual dejó un centenar de casas destruidas producto de las llamas.

Muñoz, lleva viviendo 20 años en Castro y expresó que lo vivido el pasado jueves, fue “horrible” y expresó que “es imposible estar ajeno” ya que “todos tenemos y conocemos a alguien que vive en el sector. De hecho, nosotros vivíamos en ese sector de Castro Alto (sector del incendio) hace algunos años y fue muy fuerte”.

“Lo que empezó con una quema de pastizales, que se hacen acá, sin permiso, lamentablemente no faltan las personas irresponsables, terminó siendo una tragedia de magnitudes, en mi vida había visto semejante tragedia”, agregó.

Es más, Soledad describió la terrible jornada como “una tarde de locos. Parecía esas películas del holocausto que miras derrepente. Además Castro es una ciudad que está llena de vehículos, el parque automotriz ha crecido mucho, entonces los accesos son fáciles. Ayer los carros de emergencia, los voluntarios corriendo, los tacos, la gente imprudente que no permite el paso a vehículos de emergencia, todo fue muy caótico”.

“No hay nada de conciencia”

Viendo el lado positivo de la tragedia, Muñoz sostuvo que “lo único bueno, es que no lamentamos pérdidas humanas. Pero la tragedia está y hay un camino largo, como pobladores es bien difícil la verdad”.

Respecto a la conciencia que tienen las y los castreños, sobre este tipo de siniestros, Muñoz afirmó: “Nada, no hay nada de conciencia. Las personas hacen quema en todos lados. Yo vivo en el sector rural donde constantemente entre los vecinos tenemos que estar cuidándonos, los que somos más consciente, de personas que limpian sus terrenos, que hacen quema de espinillo sin los permisos correspondientes, sin tener las precauciones del viento, que es habitual y que debería ser un tema para nosotros superado, porque conocemos nuestro clima, es una irresponsabilidad, no hay conciencia”.

“Esperemos que después de esto cambien las cosas, que la gente cuide sus terrenos, cuide sus patios, que no deje basura, que no deje vidrio, que no bote las colillas de cigarro, todo lo que puede ser un riesgo”, acotó.

Con esperanza en el poder chilote

En cuanto a lo que se viene, los procesos de ayuda y apoyo a las víctimas de esta terrible tragedia a manos de incendios, Muñoz explicó que “a través de las redes sociales, Castro está completamente movilizado en eso. Empezar a reconstruirse, sacando fuerzas de todos lados y esperando que todo el poder chilote se manifieste”.

Aprovechando la instancia, Soledad Muñoz, pobladora de Castro, se refirió a otra tragedia por incendio que afectó a un grupo de palafitos el pasado 4 de diciembre y declaró: “Han sido días bien duros, porque eso pasó hace muy poquito. Fueron cuatro, cinco viviendas las que fueron consumidas por el fuego en los palafitos, que son emblemáticos en Chiloé”.

“Chiloé vive muchísimo del turismo hace varios años y la pandemia ha tenido a todo ese rubro bien limitado. Fue un golpe duro también, hay varias familias damnificadas”.