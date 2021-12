Pareja que resultó intoxicada con salmonella por sushi: “Estamos bastante molestos porque es una situación innecesaria”

El pasado martes, el local de Sushi, Tataki, ubicado en Vitacura, quedó con prohibición de funcionamiento luego de que se registrara un brote de salmonella que afectó a 29 personas.

Una pareja que espera el nacimiento de su hijo fue parte de los afectados por esta intoxicación, y entregaron su testimonio a ADN.CL.

La mujer explicó que hicieron un pedido “porque anteriormente habíamos comprado. Ellos vendían sushi especial para embarazadas“.

“Yo empecé con síntomas el sábado en la madrugada, dolor estomacal, fiebre, harto frío a causa de la fiebre y mi pareja empezó el domingo con los mismos síntomas. Allí yo vine a la Clínica porque ya no aguantaba más y apenas me vieron, me trataron de inmediato porque tenía un cuadro de deshidratación agudo y me solicitaron exámenes”, siguió relatando.

“Posteriormente, mi pareja fue a la Clínica donde se atiende con su ginecólogo, le hicieron los mismos exámenes y le consultaron qué había comido y ahí le dijeron que mucha gente había llegado a causa de lo mismo y se determinó que era salmonella“, detalló.

La mujer que se encuentra embarazada no ocultó su molestia por lo sucedido en el restaurante de Sushi Tataki. “La verdad es que estamos bastante molestos porque es una situación innecesaria, sobre todo en cuanto a la preocupación que tenemos por nuestra guagua (…) A través de las noticias nos enteramos que hay hartas falencias en cuanto a la producción de estos alimentos, entonces, obviamente estamos molestos”, manifestó.

Finalmente, la afectada en esta situación indicó que “nos contactamos con la empresa y nos dijeron que se harán cargo de todos los gastos médicos pero no alivia mucho porque ambos perdemos días de trabajo, perdemos tranquilidad, obviamente al estar enfermos nos agota, nos preocupa y nos crea necesidades que antes no teníamos. Todavía no sabemos cómo va a terminar esto y no lo vamos a saber hasta que nos den el alta“.