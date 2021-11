Largas filas en las afueras de la Seremi de Educación en Santiago se registraron esta mañana por proceso de admisión escolar

Al menos 300 personas se vieron haciendo filas en las afueras de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) Metropolitana de Educación, en calle San Martín esquina Santo Domingo, en Santiago Centro, la mañana de este jueves. El motivo que los convocó era el de comenzar el trámite para que los hijos e hijas de ellos puedan formar parte del sistema de admisión escolar.

Si bien el trámite puede realizarse por internet, lo que convocó a este grupo de personas, de acuerdo a palabras de Ricardo Villegas, Seremi de Educación de la región Metropolitana, es la falta de documentación, lo que resultó en una alta concentración de extranjeros.

La primera mujer en la fila llegó el miércoles 24 de noviembre, a las 17:00, a las oficinas mencionadas: “tengo muy poco tiempo aquí en Chile y mis hijos no tienen rut. Me acerqué a un colegio, me dijeron que me acercara aquí para crear un rut provisorio y que él pudiera estudiar. Mi niña tiene 8 y el niño, 4″, dijo la entrevista a ADN.

En esa misma línea, Villegas señaló: “ellos no tienen documentación, nosotros le damos rut provisorio para que pueda postular. La postulación se puede hacer por teléfono, por un cibercafé, etcétera. Eso ha tenido éxito total”.

Parte de la falta de información también está en las oficinas habilitadas para realizar el trámite de rut de Identificación para el Estudiante (IPE) o para el Apoderado (IPA): si bien el inmueble de Santiago Centro realiza de forma rápida la gestión, también están habilitadas oficinas en Puente Alto, Ñuñoa, San Miguel y Talagante.

El periodo complementario para ser parte del Sistema de Admisión Escolar termina el próximo 30 de noviembre. Las oficinas entregan 500 números diarios de atención para rut complementario, más otros 100 para personas embarazadas o de la tercera edad.