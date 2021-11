Gustavo Gatica entregó todo su apoyo a Gabriel Boric: “Están en peligro algunos derechos básicos”

Gabriel Boric sumó un nuevo apoyo la tarde de este jueves. Uno importantísimo, de un hombre que sufrió a violencia de Carabineros y quedó ciego por manifestarse durante el Estallido Social: Gustavo Gatica.

El joven decidió compartir en su cuenta de Instagram un texto donde argumentó por qué se cuadra con el candidato de Apruebo Dignidad de cara a la Segunda Vuelta.

“Hola, quería compartir algunas cosas que han ocurrido y he pensado últimamente. Era el día 9 de noviembre del 2019, yo me encontraba en el preoperatorio, esperando para entrar a la primera cirugía que debían realizarme, donde iban a intentar reconstruir en alguna medida mi ojo izquierdo, luego de los acontecimientos del día anterior. Estaba con mi mamá, afuera. Ella me acompañaba antes de entrar a la cirugía, y en ese momento, le dije que al menos sentía que lo que a mí me había pasado iba a servir para que mucha gente despertara”, partió diciendo.

Y agregó que “creo que todos los que salimos a la calle, y nos expusimos, fue intentando conseguir más cosas para nuestro pueblo que ha sido tan postergado, y en ese contexto siempre valió la pena los sacrificios que hubo que hacer. No tengo duda de ello”.

El apoyo de Gustavo Gatica a Boric

Así, el joven expresó que “hoy no solo está en duda lo que podamos conseguir a futuro, sino que, además, están en peligro algunos derechos básicos que hemos logrado en años de lucha”.

Gatica manifestó que “es por esto que votaré por Gabriel Boric y manifiesto mi disposición a contribuir en lo que sea necesario para lograr que sea el nuevo presidente de Chile, para lograr y defender los anhelados cambios que el pueblo viene exigiendo desde hace años”.

Incluso, transparentó que “mi familia ha sufrido amenazas en nuestro propio hogar, las que hemos denunciado en el Ministerio Público, y esto, me parece, solo es producto del clima de intolerancia y fanatismo que la extrema derecha ha instalado en el país, haciendo recordar los años más oscuros de nuestra historia reciente”.

Y llamó a que “no podemos permitir que triunfe la intolerancia, el odio y la violencia, debemos hacer las más amplias convocatorias para defender nuestros derechos fundamentales, que hoy están en peligro. Sin miedo, con alegría y fraternidad, seguimos con Gabriel Boric”.

De esta forma, Gustavo Gatica dejó claro que el próximo 19 de diciembre irá a las urnas con una sola convicción: apoyar a Gabriel Boric y defender así los derechos fundamentales de todos los chilenos.