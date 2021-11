Exjefe de Seguridad Pública: “Hay que darle una alternativa a la ciudadanía frente al monopolio del populismo penal”

Tras los resultados en las elecciones presidenciales del pasado domingo 21 de noviembre, los candidatos comenzaron una nueva etapa de campaña de cara a la segunda vuelta.

En el caso de Gabriel Boric, quien se quedó con el segundo lugar de las preferencias, concurrió hasta la comuna de La Pintana, donde se reunió con vecinos para tratar temas de seguridad y orden.

Sobre esto se refirió el exjefe de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, cientista político, director de Chile 21 y miembro del equipo de Boric, Eduardo Vergara, quién en conversación con ADN Hoy partió señalando su alegría tras la incorporación de Izkia Siches a la campaña. “Inicié el día con gran alegría al escuchar la noticia de que Izkia Siches se suma a esta campaña. Sin duda una razón de mucha felicidad y esperanza”, manifestó.

Ya de lleno en temas de seguridad, Vergara indicó que “quedó claro que a raíz de una realidad que se vive en este país, que tiene que ver con el aumento de la inseguridad, esta matriz del orden y seguridad también se transformó en un elemento central de la campaña, y eso no es un tema coyuntural o electoral, sino que responde a la triste realidad que vive nuestro país”.

“Lo que hago es responder al llamado de Gabriel, de colaborar, sumarme a su tremendo equipo, tomándolo no solo con mucho honor, si no que también con una responsabilidad política muy grande. La amplia izquierda en general ha abandonado o no le ha dado el tratamiento que necesitan temas tan importantes para la ciudadanía”, agregó.

Asimismo, el exjefe de Seguridad Pública del Ministerio del Interior apuntó a que “aquí hay que darle una alternativa a la ciudadanía frente al monopolio del populismo penal“.

🎙 EN VIVO | Eduardo Vergara en #ADNHoy: “Aquí hay que darle una alternativa a la ciudadanía frente al monopolio del populismo penal” 📻 https://t.co/x47y1Mekhr pic.twitter.com/IMiSWPZBRc — Radio ADN (@adnradiochile) November 25, 2021

Por otro lado, Eduardo Vergara también comentó la situación de violencia que se vive en La Araucanía y la votación en el Congreso sobre el estado de emergencia en la macrozona sur, asegurando que “no hay nada más consecuente que rechazar militarizar los territorio para generar falsas garantías de seguridad“, luego de que Gabriel Boric votara en contra.

Finalmente, y en uno de los temas más sensibles, el cientista político se refirió a la idea de refundar las fuerzas policiales, aseverando que “hemos sido tremendamente claro que los cambios y reformas al sistema policial responden a que estamos preocupados de que tengamos una policía con legitimidad y credibilidad”.

“Hemos sido muy críticos, y eso es una obligación política, de los casos de brutalidad policial, violación a los Derechos Humanos y corrupción. En un gobierno de Gabriel Boric, no hay margen para que eso ocurra“, afirmó.

“No caigamos en la trampa de la derecha, de pensar y hacer a la gente creer que quienes queremos una mejor policía y que proteja a las personas, estamos en contra de Carabineros, eso es inaceptable“, cerró Vergara.