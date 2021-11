Psiquiatra analizó las emociones de los chilenos tras las elecciones 2021: “Chile tiene muchos dolores y tenemos que hacernos cargo”

Tras las elecciones 2021, realizadas el domingo 21 de noviembre, diversos planteamientos en redes sociales apuntan a un Chile bipolar, polarizado, enfermo y lleno de emociones.

Ciudadano ADN conversó con el psiquiatra Alberto Larraín, quien habló sobre las emociones de los chilenos y los desafíos políticos sobre esta materia de cara a las segunda vuelta presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast a llevarse a cabo el 19 de diciembre.

El especialista sostuvo que esta realidad polarizada tras las elecciones 2021 se debe a que a “los habitantes chilenos les cuesta mostrar emociones, y por otro lado poder les cuesta externalizarlas. Esto viene desde la infancia y va creciendo durante la adultez”, situación que ya ha sido estudiada por varios científicos, detalló el médico.

Larraín explicó que “las emociones surgen a partir de un contexto y no son ni buenas ni malas. Sino que lo que es bueno o malo es lo que yo hago con ellas. Estos días a la gente se le ha hecho muy evidente la irrupción de las emociones a partir de un acontecimiento”, en este caso las elecciones 2021.

Es más, el psiquiatra reveló que “mucha gente me escribió y me dijo que tenía miedo, angustia. Que tenía pena, rabia y frustración. Y por otro lado, la gente me decía que estaba tranquila, con alegría y con esperanza”.

Chile bajo un emotivismo

“Hoy día pareciera que estamos en un emotivismo, respecto a lo que estamos viviendo”, manifestó el psiquiatra y explicó que “hay muchos filósofos que han tratado de plantear este error de la sociedad de poner las emociones por sobre los pensamientos. Pero hay un libro muy interesante que se llama El extraño error de las cosas y dice que es un error creer que el mundo se ha movido por ideas, lo que ha movido esas ideas son las emociones”.

“Si la reflexión no llega a una ideología o a un pensamiento detrás, puede también llevar a malas decisiones”, agregó.

En base a lo anterior, Larraín expresó que estamos frente a un desafío, ya que “las emociones muchas veces nos pueden llevar a cometer errores, si es que en el fondo uno no las mira con distancia”, y agregó que “hoy día yo creo que es un momento para mirar y escuchar”.

En cuanto a la elecciones, en específico, el psiquiatra expusó que los resultados obtenidos se deben a que “una parte del país no tiene contacto con la realidad” y ejemplificó diciendo: “en la elección del 2017 el candidato Kast sacó la primera mayoría en Lota, fue de los pocos lugares de Chile donde sacó mayoría. Y la pregunta es ¿Por qué en una comuna que ha sido históricamente muy de izquierda, un candidato con estas características saca la primera mayoría?”.

“Y tiene que ver con lo que ha vivido la comuna. Las promesas incumplidas, el daño vivido, con esperar un mensaje más claro, más conciso, más corto y que se haga cargo de cubrir sus necesidades básicas, desde el trabajo hasta la seguridad”, añadió.

“La gente de Lota que vota por Kast, no es que quieran el maltrato, ni que no sepan por quién están votando, lo saben perfectamente, es quien le hace sentido respecto a sus necesidades actuales”, detalló.

El estallido no es un movimiento de izquierda

Además, el médico especialista se refirió a las voces que se pregunta cómo un país que vivió una estallido social, se obtuvieron estos resultados en una elección donde el candidato de extrema derecha fue quien lideró en las elecciones presidenciales.

“Yo creo que pensar que el estallido social es un movimiento de izquierda, es un error. El estallido social es una respuesta de agobio y de canción permanente que unificó al país de manera importante”, expresó Larraín.

“No se logra dimensionar al chile más profundo, que es mucho más complejo. En los últimos 30 años es verdad que la mayor parte de los macro indicadores del país han mejorado. Pero hay dos cosas que uno no puede olvidar: hay un macro indicador que empeora, que es salud mental y eso demuestra que el bienestar de la población ha empeorado. Y segundo, que los promedios invisibilizan las realidades individuales y cuando yo estoy mal, me da lo mismo si el macro indicador mejora o no. Lo que me importa es mi realidad personal”.

Es por lo anterior, que el médico, explicó que la meta es “ver cómo a partir de estas emociones nos vamos encontrando como país. Cómo nos hacemos cargo o escuchamos o abrimos la mirada a esto que está pasando. Hoy día ambas candidaturas tienen el desafío de motivar a otros. Se necesita un espacio de encuentro. Chile tiene muchos dolores y tenemos que hacernos cargo”.