Gabriel Boric por incidentes en Lo Espejo en actividad de Kast: “En democracia tenemos que conversar con ideas y no con agresiones”

Este miércoles se registraron una serie de incidentes durante una actividad de campaña en la comuna de Lo Espejo del candidato presidencial del Partido Republicano José Antonio Kast.

Sobre esta situación se refirió el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien rechazó lo sucedido en Lo Espejo señalando que hay que debatir con ideas y no con ataques. “A mí me ha tocado vivir también situaciones parecidas de diferentes sectores. Yo creo que en democracia tenemos que conversar con ideas y no con agresiones“, indicó.

“Yo convoco a todos nuestros adherentes a que salgamos a desplegarnos para hablar con quienes piensan distinto, con quienes no votaron por nosotros. Tenemos que convocar a más gente y generar la más amplia unidad. Nuestra vía es el diálogo, nuestra prioridad son las transformaciones estructurales, mejorar la calidad de vida de la gente, y no la violencia”, sostuvo Boric tras lo sucedido en Lo Espejo.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad se encuentra en Valparaíso en un acto de campaña, donde el alcalde de la comuna Jorge Sharp, junto a otros personeros políticos, comprometieron su voto para la segunda vuelta.