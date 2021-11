“La Pilo”, ganó Premio Cien Mujeres Líderes: “El Gobierno debería hacer que no hayan ollas comunes”

En Ciudadano ADN conversamos con Ana Serrel, “La Pilo”, una de las ganadoras del Premio Cien Mujeres Líderes, sobre su trabajo en apoyo de los más necesitados en la comuna de La Pintana.

“Estoy muy sorprendida y emocionada también. No me lo esperaba y bueno, a seguir echándole para adelante. Hay que seguir trabajando”, comentó la creadora de los rincones tecnológicos.

Ana Serrel, “La Pilo”, actualmente se encuentra trabajando en ollas comunes enfocadas mayormente en los adultos mayores. Pese a que ella realiza esta labor, se demostró descontenta frente a la existencia de estas instancias.

“Yo creo que el Gobierno debería hacer que no hayan ollas comunes. Porque es como indigno, no de la alimentación que uno le da, porque es buena. Pero no deberían haber ollas comunes en Chile. La alimentación debería un derecho de todos los chilenos”, reflexionó “La Pilo”.

¿Sigue el trabajo de “La Pilo” y sus rincones tecnológicos?

Por otra parte, la ganadora del Premio Cien Mujeres Líderes explicó respecto a su iniciativa más popular que “seguimos trabajando y no sé hasta cuando… yo creo que hasta que Dios quiera”.

“Para mí, es un proyecto a largo plazo. Mi idea es tener muchos niños y una sede grande. No sé, quiero arrendar una casa y ahí poner una sede. Abarcar más niños. Esa es mi meta, porque lo van a necesitar siempre. Siempre habrán patitos que no tienen plata para imprimir una hoja. Yo creo que mi expectativa es por harto tiempo”, señaló Serrel.