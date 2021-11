Unicef Chile analizó por qué los padres y madres recurren a la violencia contra niños, niñas y adolescentes

Ciudadano ADN conversó con Ludmila Palazzo, especialista en protección de Unicef, quien contó detalles del Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) con relación a la violencia en la niñez en Chile, realizado por Unicef junto al Centro de Estudios Justicia y Sociedad (CJS) y la Dirección de Estudios Sociales (DESUC), de la Universidad Católica.

La investigación demostró que la falta de apoyo en la crianza y de herramientas para ejercer la parentalidad son los principales factores que mencionan padres y madres como causas que inciden en el uso de la violencia física y sicológica hacia niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo a Palazzo, este estudio ”profundiza en los conocimientos y las prácticas de los cuidadores principales de los niños, que en general son papás y mamás” y lo que se investiga en base a aquello, es “cuánto saben al momento de actuar y qué creencias tiene sobre el tema disciplinario y la crianza”.

En cuanto a los resultados, la especialista en protección estableció que el estudio sobre la violencia en la niñez de Unicef demostró que “los papás y mamás y los cuidadores principales, tienen conocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También conocen las leyes que obligan a reportar y las leyes que prohíben la violencia. Y más de la mitad conoce los canales de denuncia”.

Sin embargo, el CAP demostró que carecen de herramientas para ejercer una crianza positiva, y son ambivalentes con respecto a la efectividad de las prácticas positivas y violentas. “Casi la mitad de los cuidadores entrevistados -que fueron más de 4 mil por todo Chile-, considera al menos una práctica violenta como efectiva. Y eso demuestra que no se sabe como hacer, no tienen los recursos para ejercer una crianza positiva y protegida”, detalló Palazzo.

Violencia psicológica: un escenario complejo y problemático

Dentro de los resultados más preocupantes que reveló el estudio sobre la violencia en la niñez de Unicef, se encuentra el bajo conocimiento que tienen los cuidadores principales de la violencia psicológica.

“Los padres reconocen la violencia física y la rechazan, pero la violencia psicológica genera muchas dudas y ambivalencia en los cuidadores. Ellos no saben qué constituye o no la violencia psicológica, qué impacto tiene, si es de verdad efectiva, ya que no se les puede pegar a los niños, por lo que cuentan con este recurso, entonces eso es bastante complejo y problemático”.

Uno de los puntos clave para poder detener este tipo de conductas violentas de los cuidadores hacia los niños, es poner el foco en las historias de los padres y madres.

“El estudio reveló que hay una diferencia muy fuerte en los adultos que vivieron situaciones de violencia en su niñez y en su adolescencia y como se portan hoy respecto a la validación de ese tipo de disciplina”, indicó la experta.

Y agregó que “no solo es ambivalente, sino que justifican como positivas algunas prácticas de disciplina violenta. Si nosotros no logramos mirar esa trayectoria de los adultos y de los niños, nosotros vamos a reproducir trayectorias complejas y vamos a reproducir violencia”.

Igualmente, la representante de Unicef afirmó que es necesario poner en el centro a las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes.

“Los niños evolucionaron en el conocimiento de sus derechos. Hoy se ven como sujetos autónomos de derechos. Por lo que participan de las decisiones que les afectan y más allá de participar, tienen derecho a su integridad física, emocional y aprenden con eso y enseñan mucho a los adultos en cómo quieren ser educados”, puntualizó Palazzo.

Un política integral de apoyo familiar

Es por lo anterior que la especialista en protección detalló que la principal solución para este problema es “generar una política seria e integral de apoyo familiar”, con la cual se “pueda identificar este tipo de síntomas y poder prevenir situaciones de violencia”.

A esto, Palazzo agregó que este apoyo familiar debe ser realizado por toda la red, es decir la red de salud y la red de educación nacional deben estar al tanto de la consecuencia que genera la violencia y así “poder apoyar, para que los papás puedan cumplir con el rol protector en la educación de los niños”.

Además, la integrante de Unicef añadió que en apoyo a esta política integral de apoyo familiar, hay que sumar la difusión del conocimiento en cuanto a la violencia, para no seguir reproduciendo sociedades enfermas de salud mental. Porque la violencia tiene un costo muy alto”.

“Hay que generar un piso de protección social, que garantice la condición mínima de vida, que se aseguren los ingresos que permitan una crianza no negligente, ya que al tener las necesidades básicas cubiertas, eso es prevenir la violencia”.