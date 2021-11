Senador Rabindranath Quinteros y acusación constitucional contra Presidente Piñera: “Hoy día puede quedar establecido un precedente”

Este martes, la Sala del Senado discutirá y votará la Acusación Constitucional contra el Presidente de la República Sebastián Piñera, tras la aprobación del libelo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Sobre la jornada que se vivirá en el Congreso se refirió el senador del Partido Socialista Rabindranath Quinteros, quien en conversación con ADN Hoy sostuvo que “vamos rumbo a Valparaíso con el ánimo de escuchar el informe de los diputados y a la defensa“.

Asimismo, el parlamentario socialista indicó que “este proceso no es muy meritorio para nuestro país, acusar al Presidente de la República, pero son las circunstancia que se dan”.

En la misma línea, Rabindranath Quinteros abordó la polémica que envuelve al senador DC Francisco Huenchumilla, luego de que este revelara que votará a favor de destituir al Presidente. “Yo creo que lo ha hecho con conocimiento de causa. No tengo duda de que él sabe lo que hizo, y si emitió su opinión es porque sabe que no va a tener ninguna consecuencia”, manifestó.

Por esto mismo, el senador se mostró en contra de que Huenchumilla se inhabilite para la votación, tal como lo exigió su par de la UDI Iván Moreira. “La derecha siempre va a querer que uno se inhabilite, no creo que tenga que inhabilitarse“, sostuvo.

No obstante, el parlamentario admitió que actualmente no poseen el quórum necesario para aprobar la acusación. “Sabemos que la Acusación Constitucional necesita 2/3, y todo el mundo sabe que la oposición no tiene ese 2/3, que solo llega a 24 como máximo”, apuntó.

Finalmente, Quinteros concluyó asegurando que “hoy día puede quedar establecido un precedente“. “A los chilenos nos honraría que tengamos siempre presidentes honestos, que no se beneficien del cargo, como cualquier persona. Él fue elegido para servir, no para servirse de los cargos que ocupa, y quiero que ese precedente quede establecido el día de hoy”, cerró.