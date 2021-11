Infectóloga por aumento de casos de covid-19 y flexibilización de medidas sanitarias: “la situación mundial es bastante compleja”

Los contagios por covid-19 están al alza y pese a ello, las medidas del Ejecutivo parecieran ir en la línea de la permisividad. Así lo informaron ayer, cuando dieron cuenta de la flexibilidad en las medidas de ingreso para turistas.

“La situación mundial es bastante compleja”, es la evaluación de Jeannette Dabanch, infectóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, quien conversó con ADN Hoy sobre del escenario actual en el país: “en las últimas semanas nuevamente hay un repunte significativo de la circulación viral, especialmente en Europa. Es decir, Europa nuevamente está a la delantera en el aumento de casos”.

A juicio de la profesional de la salud, “en la región de las Américas siempre vamos atrás. Hemos tenido disminución de los casos. Chile siempre ha ido un poco de la mano de Europa y somos los primeros del Cono Sur donde tenemos aumento de casos”. Por lo pronto, enfrentar estas cifras sería, a su juicio, volver al inicio de la pandemia: “es un panorama complejo a nivel mundial, a pesar de que sabemos cuáles son las medidas que funcionan muy bien: la salud pública y vacunación”.

Si bien la autoridad sanitaria extrapoló los criterios de movilidad en territorio nacional para los casos de viajantes del extranjeros, las personas con las dosis de refuerzo tienen menos condiciones para ingresar. Sobre este escenario, Dabanch señaló: “me preocupa porque estamos recién aprendiendo respecto a la infección en personas vacunadas. La vacuna tiene como principal objetivo disminuir los casos graves y muertes, pero sabemos que no reduce la infección. Me preocupa que el individuo pudiese estar infectado, sobre todo por la alta circulación, especialmente en Europa, e ingresar infectado y nosotros no vamos a estar haciendo detecciones en ese grupo”.

“La vacuna no hace la tarea sola: necesitamos las vacunas con medidas de salud pública. Nosotros hemos reducido el autocuidado: hemos visto autoridades que no han estado usando adecuadamente la mascarilla, vemos áreas de encuentro, como restaurantes, pero las personas están a menos de un metro”, criticó la profesional.

Finalmente, a su juicio, “este es un virus que tiene como ingrediente perfecto de tenernos estresado y amenazar la seguridad del planeta, que es lo que ha hecho estos dos años: uno, es un virus tremendamente hábil en su comportamiento, se transmite en gotitas y puede mantenerse en el aire; que ha puesto de manifiesto las inequidades en el mundo y que además nos tiene con una conducta humana también errática. Estamos en una situación compleja”.