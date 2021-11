Gobernador de Arica y Parinacota expresó su preocupación por apertura de fronteras: “Vemos que no existe coordinación”

El pasado jueves 11 de noviembre, el ministro de Salud Enrique Paris informó que este lunes dará un anuncio respecto a una posible reapertura de las fronteras terrestres en el país.

“Va a ser progresiva en el tiempo, obviamente con mucho control”, señaló en la ocasión el titular de la cartera de Salud.

Sobre este escenario se refirió el gobernador de Arica y Parinacota Jorge Díaz, quien en conversación con ADN Hoy reveló sus dudas respecto a este anuncio. “No hemos recibido respuesta del Gobierno. Yo me contacté con el delegado presidencial, pero me indicaron que no tenían ninguna noticia respecto a esta eventual apertura de fronteras“, señaló.

La autoridad regional indicó además que el paso de Chacalluta, en Arica, es el paso más transitado del país, después del Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Respecto a esto, Jorge Díaz sostuvo que “a pesar de que el paso Chacalluta se encuentra cerrado, no significa que sea limitado o prohibido el ingreso al país. Hemos visto cómo miles de personas han ingresado por pasos ilícitos durante este año”.

Asimismo, el gobernador expresó su preocupación por cómo se llevará a cabo esta medida, y llamó a enfrentarla de forma sanitaria y no netamente turística. “Vemos con mucha preocupación que no existe coordinación, no existe información respecto a la apertura de fronteras”, señaló el gobernador de Arica y Parinacota.

“Esta apertura de fronteras tiene que tener condiciones específicas que se deban cumplir para que esto ocurra y no afecte a la salud de las personas, ya que nuestro hospital es pequeño”, manifestó.

“Yo no estoy en desacuerdo con la apertura de fronteras, pero al menos, en mi región, exijo que se tenga claridad de cada una de las condiciones que deben existir para esto”, afirmó Díaz, agregando que esta iniciativa “no es una decisión que se debe tomar en Santiago, es una decisión que se debe tomar en el territorio, con la realidad de cada lugar”.

Finalmente, el gobernador regional de Arica y Parinacota hizo un llamado a las autoridades a reforzar la seguridad en los pasos ilícitos en el norte del país para la apertura de fronteras. “Si yo no cumplo con algún requisito, habrán otros 116 pasos ilícitos para poder pasar“, cerró.