COP26: Alcalde de Renca lanzó “Alianza para la Acción Climática Chile” en la cita mundial

Ciudadano ADN conversó con el Alcalde de Renca, Claudio Castro, el único alcalde chileno en participar de la COP26, el cual contó detalles sobre la cumbre medioambiental mundial y además, se refirió a la polémica que se ha levantado en torno a la Línea 7 de Metro de Santiago.

El alcalde explicó que el principal compromiso que Renca adquirió en la COP26, es “poder comprometer una reducción de emisiones en el territorio comunal”, y detalló que para esto se “requiere hacer una línea de base, fijar una ruta para esa reducción y también vincularnos con otros actores, que son la comunidad y especialmente las empresas”.

“Si las empresas no se comprometen en esto y no son capaces de iniciar sus compromisos en la reducción de emisiones, los esfuerzos pueden ser muy pocos”, precisó Castro y agregó a modo de ejemplo que en Renca el 92% del consumo eléctrico lo hacen empresas de la comuna y el otro 8% son las 44 mil viviendas que existen, más los edificios públicos.

Es por esto, que Renca se sumó al proyecto “Race to zero“, programa que busca reducir las emisiones de carbono a cero, por medio de un sistema de reporte constante y directo a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Igualmente, el alcalde manifestó que el pasado 8 de noviembre, se oficializó el lanzamiento de la “Alianza para la Acción Climática Chile” (ACA CHILE), que tiene por objetivo “convocar a todos los actores que no son el gobierno central, como universidad, empresas, gobiernos locales, y las organizaciones de la sociedad civil” a generar acciones en favor del medio ambiente.

“Esperamos que en Chile, podamos armar con fuerza esta alianza, que incluye a WWF y varias otras organizaciones con el objetivo de presionar, para que el país vaya más allá de los compromisos que está asumiendo en la materia”, detalló.

De igual modo, el alcalde Renca, se refirió a las críticas que ha recibido la COP26, principalmente por la activista Greta Thunberg, la cual ha manifestado que todo lo que sucede en el evento es solo “blah blah blah” y no acciones concretas.

“Lo yo recojo de esta crítica que hace Greta, es que tenemos que empujar para que aquellos que son responsables de los principales niveles de contaminación en el mundo, adopten compromisos mucho más ambiciosos de lo que están haciendo ahora”, expuso Castro.

Aprovechando la instancia, el alcalde Castro, se refirió a la polémica en torno a la construcción de la Línea 7 de Metro de Santiago, proyecto que busca unir Renca con Vitacura y que se ha enfrentado a la negativa de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, debido a el impacto que tendría la construcción en el Parque Forestal.

“Nosotros percibimos desde Renca, es que es una discusión que es bien elitista”, expresó el alcalde y agregó “que el fondo es absolutamente compartido, lo hemos conversado con la alcaldesa Hassler”.

Castro detalló que el problema de esta situación es que “Metro como una empresa de transporte público y una empresa estatal, es una compañía que funciona mucho peor que las empresas privadas, hace lo mínimo posible que le exigen los sistemas de evaluación ambiental”.

“La llegada de metro a Renca, es una buena noticia para la conectividad de la comuna, pero trae aparejado la llegada de un parque cochero, que nosotros pedimos que fuese mitigado su impacto y la forma de hacerlo era construirlo de manera subterránea y eso Metro lo desecho desde el primer minuto”, expresó Castro.

En apoyo a lo anterior, el alcalde explicó que “el Estado que es propietarios de Metro, en otro proyecto, que es Américo Vespucio oriente, está construyendo bajo tierra en las comunas de Vitacura, Las Condes, y la Reina y en ese lugar el Estado de Chile invirtió 400 millones de dólares”.

“Construir las cocheras del metro de manera soterrada, costaba la mitad, 200 millones de dólares” especificó Castro y declaró que “eso habla de que un Estado al estar tan centralizado, lo que termina haciendo es replicar la desigualdad y Metro es una especie de cómplice en esa idea“.

En el lanzamiento de la Alianza por la Acción Climática de Chile🇨🇱 @ACAclimate, desde la #COP26 le mandamos saludos a nuestr@s representantes en la @convencioncl animándolos a avanzar en descentralización para una #EcoConstitución. "The only solution is the eco constitution" 😊💚 pic.twitter.com/nzzTrjBHph

— Claudio Castro Salas (@cn_castro) November 9, 2021