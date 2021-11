Servicio País abrió sus postulaciones para profesionales de todo Chile: “Los necesitamos a todos y a todas”

Por medio del programa Servicio País, la Fundación Superación de la Pobreza destina cada año cerca de 300 profesionales jóvenes de todas las áreas, a vivir y trabajar en las comunas de todas las regiones de Chile con mayores índices de pobreza y aislamiento.

Este programa cumple 27 años, y por ello en Ciudadano ADN conversamos con la directora ejecutiva de la organización, Catalina Littin, quien entregó detalles de esta iniciativa social.

Servicio País se encuentra presente en 101 comunas de Chile, de las cuales el 90% son comunas rurales, con alto índices de pobreza y vulnerabilidad. Mientras, el 10% restante pertenece a comunas de sectores más urbanos, donde se trabaja con campamentos, ayudando a las familias en las soluciones a una vivienda definitiva.

Littin explicó que estos sectores son lugares “donde el Estado llega apenas y de manera muy precaria”, por lo que una institución como la Fundación Superación de la Pobreza “puede hacer efectivamente la diferencia”.

También explicó que “tener fuerza profesional hace la diferencia en comunidades que tienen muchos activos”. “Nosotros nos concentramos para poder visibilizar esos activos, para poder activarlos y conectarlos con las oportunidades público-privadas que están disponibles a nivel regional y nacional”, detalló Littin.

Catalina Littin: Servicio País es “un proceso virtuoso”

La comunicadora hizo un llamado a los profesionales de Chile a participar en Servicio País e insistió en que “los necesitamos a todos y todas”.

Littin precisó que la selección de los participantes a este programa se realiza “por la calidad de profesionales”, detallando que por calidad se refiere a estar “habilitado para el trabajo para el cual estamos invitando”.

Lo anterior, ya que los profesionales tienen que “estar comprometidos con trasladarse durante un año a una localidad que es distinta a la de ellos”.

“Sabemos que lo que se produce cuando alguien se traslada a vivir a una comunidad distinta, es un proceso muy virtuoso”, agregó Littin, y especificó que si no se realizara de esta forma “la comunidad no te valida y no te entrega esa confianza para meterte en su vida”.

De igual forma, la periodista manifestó que Servicio País “es un tremendo aprendizaje en el campo laboral, profesional”, ya que “un año en Servicio País te entrega una cantidad de información y herramientas que no están disponibles en la universidad y que solo te entrega la práctica y la convivencia directa con los problemas”.

¿Cuales son los requisitos y cómo puedo postular?

Para poder postular a Servicio País, la persona debe estar titulada de alguna carrera de al menos 8 semestres y postular mediante un formulario en la página oficial del programa, Serviciopaís.cl, en donde podrás seleccionar dos o tres opciones de destino.

La comunicadora explicó que a todos aquellos seleccionados para el programa, se les entrega un aporte para que puedan financiar su vivienda, alimentación y transporte, además de contar con un seguro de salud y diversos planes de formación, con más de 300 horas destinadas a aprender de política pública, de territorio, entre otros temas.

Las postulaciones se realizarán hasta el 15 de noviembre del 2021, puesto que la nómina final de seleccionados debe estar publicada en enero de 2022 para iniciar los trabajos de Servicio País en marzo del mismo año.