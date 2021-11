Director del INDH y estado de excepción en macrozona sur: “no es el camino, las armas tienen que guardar silencio”

Concentrado en las pericias tras el fallecimiento del joven Jordan Yempi en la macrozona sur y el acompañamiento a los familiares, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, conversó desde Concepción con ADN Hoy, a propósito de los hechos de violencia registrados en las últimas horas.

Al respecto, el director del INDH indicó que “hay dos versiones, la oficial, que ha entregado la Armada, que habla de un enfrentamiento en el que Jordan habría muerto; y nosotros estamos recogiendo todos los antecedentes de los familiares de Jordan, también de las personas que llegaron heridas a Temuco, y la versión es distinta, donde nos señalan que Jordan no murió en enfrentamiento”, aclaró de plano la autoridad.

A la espera de la reconstitución de escena, el informe balístico y la entrega de las cámaras corporales de los involucrados que portaban una, y con la solicitud del Ejecutivo de prorrogar el estado de excepción en la macrozona sur, que a su juicio “se debe aplicar con prudencia”, el diagnóstico del director del INDH es tajante: “restringir todo y una cuestión de orden público, no es el camino. En el Instituto decimos: las armas tienen que guardar silencio”.

“Acá estamos frente a un triple fracaso del Estado. Como Instituto, y personalmente he estado con las viudas de carabineros que no saben después lo que ocurrió realmente; hemos estado en los predios, en casas que han sido quemadas con personas adentro; y el Estado no ha sido capaz de controlar esa situación. En segundo lugar quiero insistir en un punto: nosotros como Instituto afirmamos que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para cumplir labores policiales y en los hechos terminan involucrados en ellas. Y el fracaso central es que no hemos sido capaz de institucionalizar y resolver políticamente un problema que es político”, zanjó el titular.

Como uno de los involucrados en los últimos hechos de violencia fue la Marina, para el director del INDH surge una pregunta: “¿los infantes de marina están participando en funciones antiterroristas en la región? Porque si se habla de terrorismo y aparece lo que dice relación con drogas y delitos comunes, se empieza a mezclar todo y eso hace extraordinariamente compleja la situación”.

Por lo pronto, la mezcla entre las categorías con las que se juzgan los hechos más los actores involucrados y la capacidad de acción de cada uno, a juicio de Sergio Micco, solo acrecientan la “incertidumbre”.