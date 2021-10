Se suma al listado: Villa Alemana retiró condición de “ciudadano ilustre” a Augusto Pinochet

Durante esta jornada se conoció que el Concejo Municipal de Villa Alemana aprobó retirar la condición de “ciudadano ilustre” al general Augusto Pinochet y al almirante de la Armada José Toribio Merino, ambos miembros de la junta militar que dio comienzo a la dictadura en 1973.

La disposición, aprobada por ocho votos a favor y una abstención, revoca la decisión de otorgar la condición a Pinochet y Toribio que se tomó en 1974, un año después del ascenso al poder del general a través del golpe de estado y el derrocamiento del presidente Salvador Allende.

La alcaldesa del municipio, Javiera Toledo, señaló en un comunicado que “revocar este decreto, sin duda, viene a reparar un poco todo el daño que se hizo en la dictadura“.

“No podíamos permitir que estas dos personas se compararan con reales hijos ilustres de Villa Alemana, dos personas que se tomaron el poder político, sin democracia, y a costa de violaciones, torturas y muerte”, agregó la jefa comunal.

El concejal RN Marcelo Valderrama, quien se abstuvo de votar, afirmó que “ellos no son de Villa Alemana, no vivieron en Villa Alemana, pero me abstuve, primero para no rechazar y segundo para no aprobar una situación que genera discusión dentro de un sector que yo represento”.

De este modo, Villa Alemana se suma a otras comunas que han retirado este tipo de homenajes al dictador Augusto Pinochet, como Temuco, Valdivia, Castro y Arica.