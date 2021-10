Ministro de Defensa: “No podemos permitir que gente, por la vía de la violencia, mancille a nuestros héroes”

Durante esta jornada, se realizó en el Cementerio General el traslado y sepultura de los restos del Soldado Desconocido hasta el mausoleo del Ejército, ceremonia que contó con la presencia del ministro de Defensa, Baldo Prokurica.

La tumba se encontraba originalmente en el centro de la Plaza Baquedano, en la estatua del general Manuel Baquedano. Sin embargo, y tras un acuerdo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), tanto la base de piedra como la urna de hierro forjado fueron retirados la noche del jueves, debido a los disturbios en el sector producto de distintas protestas.

Este viernes, el Ejército realizó un homenaje al Soldado Desconocido, en el que el ministro Prokurica pronunció un discurso y señaló estar de acuerdo con el traslado “a este lugar santo, porque creemos que todos los chilenos, de todos los sectores políticos, sociales y económicos, le deben respeto y reconocimiento por todo lo que hicieron por Chile”.

“Sentimos pena y tristeza cuando vemos que hay gente que no respeta a los héroes que le dieron a Chile todo lo que tenemos. Chile no sería sin esos soldados que entregaron su vida en esa oportunidad. Creemos que no podemos permitir que gente, por la vía de la violencia, mancille a nuestros héroes“, agregó el titular de Defensa.

Pese a estas labores de traslado, Prokurica deslizó que los restos podrían volver a Plaza Baquedano: “No descartamos nada, esa es una decisión que se tiene que tomar en el futuro”.

“Lo que se merece el Soldado Desconocido es tener un descanso eterno y no lo que están sufriendo. Por eso mismo, como Gobierno, como Ejército y como Consejo de Monumentos, se ha tomado esta decisión para evitar lo que, a mi juicio, no se merecen nuestros héroes”, sentenció.