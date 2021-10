Presidenta de Artesanos de Pomaire por construcción de “mall chino”: “Nuestro pueblo es greda, se vende greda”

Controversia ha causado el anuncio de la construcción de un “mall” chino en el sector turístico de Pomaire, en la comuna de Melipilla. Por esto, Ciudadano ADN conversó con la presidenta Artesanos de Pomaire, Rosa Rojas.

“En primer lugar aclarar que no es un mall, es una tienda de productos no tradicionales que se pretende abrir en Pomaire. Ha provocado el descontento de mucha gente, porque nosotros tenemos una ordenanza, que habla de salvaguardar el patrimonio de Pomaire. El patrimonio somos todos los pomairinos que trabajamos en la greda y mantenemos viva esta tradición”, sostuvo Rojas.

Esta ordenanza mencionada se estableció el 13 de agosto del 2013, y según la presidenta de los artesanos de Pomaire “claramente dice en el capítulo seis, en la letra f, que se refiere al rescate del patrimonio, y dice, que la municipalidad de Melipilla desistirá del otorgamiento de permisos para la venta de productos o artículos que no sean artesanía o alfarería hechas en Pomaire”.

“Si bien hoy nos vemos invadidos de productos no tradicionales, es porque la municipalidad o las administraciones anteriores no han hecho la pega. A nosotros hoy día en Pomaire, nos está pasando esto solamente por falta de fiscalización, porque la ordenanza no se han llevado a cabo, por eso nos vemos invadidos por productos que no son de greda. Ese es el descontento de la gente”, agregó Rojas.

El problema: una tienda de productos plásticos en un pueblo tradicional

Rojas precisó que el problema central con este llamado “mall” chino “tiene que ver con que una tienda de productos plásticos, no tiene nada que ver en un pueblo tradicional, tradicional de la greda”. A lo que agregó que “en Pomaire no es que queremos que se ponga en otro lado, es porque simplemente nuestro pueblo es greda, se vende greda y el sello de origen dice que cada pieza que se hace de greda es de Pomaire”.

En esa línea, la presidenta de los artesanos de Pomaire sostuvo que con la posible llegada de esta tienda, los artesanos se han visto amenazados. “Nosotros somos una agrupación que trabajamos para preservar la tradición de nuestra artesanía, trabajamos solamente la greda, trabajamos la artesanía y que nuestro pueblo ahora se vea amenazado, de verdad nos tienen descontentos, bastante nerviosos, porque el 90% de los artesanos somos patrimonio”.

Respecto a si saben quienes son los dueños de la tienda en cuestión, la artesana de la greda manifestó: “Todo sabemos quien viven en nuestro pueblo, todos sabemos quien es el dueño de cada local, de cada terreno, pero de que se vaya a abrir no estamos seguros“.

“Tenemos la ordenanza municipal que podría impedir que se abra este local, tenemos el sello de origen otorgado el 2012, que es una denominación, es un sello que identifica a la artesanía de su originalidad”, añadió Rojas.

Así mismo la presidenta de los artesanos fue tajante y expuso: “¿Para qué dan tanta cosa si no nos va servir de nada? Nuestros emprendimientos son de larga duración, nuestros emprendimientos no usan tanta tecnología , no están intervenido, es tierra pura, es greda, viene de la tierra. Hoy día nos quieren contaminar con otras cosas, ya estamos un poco contaminados, pero de ahí a que nos veamos amenazados por estas grandes economías, y de gente que hace las cosas por muchas cantidades, nuestro pueblo se ve amenazado”.

Pomaire en la pandemia

Respecto a la pandemia, la artesana sostuvo que Pomaire vivió “meses bastantes críticos, si bien al inicio no estábamos en cuarentena, cuando aparecieron los primeros casos del covid-19 cerramos solitos, porque somos un pueblo chico, vivimos todos amontonados, entonces si pasaba algo, podría pasar a mayores. Hubieron meses críticos, paras las ventas, la gente se vio bien complicada.”

Aún así Rojas precisó que “hubieron algunas instituciones y particulares que hicieron ollas comunes, además se vieron ayudas en cajas de alimentos para los artesanos”.

Pero la realidad actual ha cambiado puesto que “desde antes del 18 de septiembre, la cosas han ido repuntando y los artesanos están vendiendo sus artesanías, ha llegado muchos turistas“, declaró la presidenta.

Sobre lo anterior. Rojas sostuvo que “hay más momentos en que el pueblo se ve colapsado, entra mucho turista, mucho vehículo. Quiero agradecer a los turistas, y pedirles disculpas porque no estamos realmente preparados para tanta gente que ha llegado. Pero que sigan viniendo y compren greda, que es lo tradicional de nuestro pueblo”, expresó.

Aprovechando la oportunidad, Rosa Rojas realizó un llamado a la Subsecretaria de Turismo, para que declaran la localidad como una zona de interés turístico.

“Quiero hacer una llamado a la Subsecretaria de Turismo. Pomaire hoy no ha sido declarado una zona de interés turístico, nosotros somos un territorio que aplica para esto, poseemos atractivos turísticos y naturales. El 90% de los trabajadores de la greda somos patrimonio, porque venimos de ancestros, nuestra tradición ha sido pasado de generación en generación, ¿Qué están esperando?“.

De igual forma, la representante de los artesanos de Pomaire sumó otro llamado, ahora para las y los diputados y senadores, puesto que hace ya “30 años que duerme en el Congreso una ley que beneficia al artesano y los protege, al artesano y su artesanía, y aún sigue durmiendo”, finalizó Rojas.