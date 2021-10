Tres pescadores resultaron heridos por perdigones durante protestas en Valparaíso: Directemar confirmó uso de estas municiones

Pescadores artesanales de la ex Caleta Sudamericana protestaron nuevamente en la región de Valparaíso, exigiendo volver a trabajar en el puerto de la ciudad, situación que enfrentó a los trabajadores con efectivos de la Armada de Chile, que dejó un saldo de tres pescadores heridos con perdigones.

Dos de ellos presentaron heridas en su rostro, producto de balines, y otro tuvo la misma lesión en su espalda. La Directemar confirmó que se utilizaron estas municiones, con el objetivo de evitar que los disturbios pasaran a mayores.

Estas manifestaciones se levantaron luego que la caleta en cuestión fue cerrada el año 2013, con el fin de generar una expansión del puerto y así poder dar pie a distintos programas de modernización del lugar.

Luego de dos años de aquel cierre, se les prometió que se iba a crear una nueva caleta, específicamente entre la caleta El Membrillo y el sector de playa Las Torpederas, en la Piedra Feliz. Finalmente no se construyó y los pescadores fueron trasladados hasta la caleta El Manzano en la comuna de Quintero, a más de 60 km de el puerto de Valparaíso.

De aquella situación ha pasado ocho años, y los pescadores artesanales de la ex Caleta Sudamericana aseguran que no han tenido un respuesta.

Por esta situación se inició una mesa de trabajo con 20 días de plazo y de los cuales ya han transcurrido 60, concretando casi 80 días de espera. Los pescadores artesanales no han podido salir a la mar a realizar su trabajo, puesto que se venció la concesión con la Caleta El Manzano.

Por esta situación y cansados de no tener respuesta, los trabajadores de la mar, han realizado manifestaciones desde el día martes 19 de octubre, por lo que generaron cortes de tránsito e incendiaron neumáticos en el sector de la Plaza La Aduana frente al puerto Valparaíso.

Tres heridos por perdigones

La situación más compleja se vivió durante la jornada del miércoles, específicamente durante la tarde, cuando los pescadores encendieron los neumáticos ubicados en el borde del puerto, los cuales se ubican ahí como defensas para los buques cargueros no choquen con el puerto.

Tras estas manifestaciones, funcionarios de la Armada llegaron con sus buques y embarcaciones menores, y comenzaron a andar con gran velocidad cerca de los botes e iniciaron el apagado de dichos fuegos, generando enfrentamientos con los pescadores artesanales.

Esta situación provocó el malestar de los dirigentes de los pescadores, quienes declararon por medio del ex presidente de la ex Caleta Sudamericana, y actual representante, Eduardo Novoa, quien expresó que “la situación se salió de control, porque lamentablemente como no hubo voluntad política, no sé realmente, ya no sabría que término usar para esto, esto no tiene palabras, porque llevamos 76 días en la mesa de trabajo, las cosas se salieron de control. Esto se vino avisando desde hace mucho tiempo”.

Gobernador Rodrigo Mundaca llegó a la zona

Quien si llegó a hablar con los pescadores artesanales de la ex Caleta Sudamericana, fue el Gobernador regional de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien afirmó que “vamos a levantar una mesa de trabajo a las 8:00 el día de mañana (jueves), con los representantes y con los abogados para ponerlos a disposición de los pescadores baleados”.

De igual forma, el gobernador manifestó que “vamos a recoger el pliego de peticiones de los pescadores“, con el objetivo de “poder ayudar y empujar las demandas” de los trabajadores.

“Lo que hemos dicho sí, que los propios pescadores definan quienes sean sus representantes, porque no queremos tampoco cometer ninguna mala práctica, que signifique hoy día tratar de intervenir, si los pescadores definen que estén los dirigentes que tiene que estar, a ellos los vamos a recibir mañana”, agregó Mundaca.

Respecto a los pescadores lesionados con balines, Mundaca manifestó que “la versión es bastante confusa, he hablado con las autoridades marinas, y la verdad que nadie ha asumido la responsabilidad de la condición en la que se encuentra hoy día los pescadores artesanales, hay 3 pescadores, 2 con impacto de balines en el cráneo, y uno con impacto de balín en la espalda”.

“Lo que nos han dicho los pescadores es muy grave, fueron practicante objetos de una arrinconada en alta mar, de celada y les dispararon directamente al cuerpo, vamos a averiguar sobre esta situación, son denuncias super graves“, sostuvo el gobernador regional de Valparaíso.

Por último, Mundaca se refirió a la ausencia del delegado presidencial de la zona, Jorge Martínez. “Yo no puedo responder por el delegado presidencial, soy una autoridad democrática, soy el gobernador regional de la región de Valparaíso y fui electo democráticamente, y el delegado presidencial tendrá que reponer por su actitud y por aquellas expectativas que creo y que después no fue capaz de cumplir“, sentenció.

