Dr. José Miguel Bernucci por alza de casos de covid-19: “En caso de un escenario malo, hay que actuar con rapidez”

Tal como anunció a fines de agosto, el doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico, durante esta semana se generó una alza en el número de nuevos contagios por covid-19 en Chile.

Sobre ello conversó el doctor con Radio ADN la mañana de este sábado, explicando que este aumento, que no se registraba desde el pasado 12 de agosto, “era un escenario posible”.

Lo anterior, Bernucci lo argumenta debido a actividades como Fiestas Patrias o los avances en el Paso a Paso. “Hemos tenido muchas actividades en paralelo que evidentemente uno de los resultados era que se incrementaran los contagios”, comenzó.

“No solamente hemos aumentado las aperturas, se han producido hechos como el 18 de septiembre, o todo el aumento de la actividad nocturna, así también como la movilidad tanto dentro y fuera del país. Así que, evidentemente, son actividades que estaban dentro de las posibilidades y como escenario de un aumento de casos”, detalló el médico.

Desde los organismos de la Salud, Bernucci señala que están atentos “hasta dónde puede llegar esto”, puntualizando que la gravedad de la situación tras la alza de casos se generaría en un escenario que aumenten las hospitalizaciones.

Respecto al perfil de quienes suelen hospitalizados, detalla que si bien no hay gran diferencia entre vacunados y no vacunados, sí quienes lo han hecho presentan menos riesgos. “A pesar que tenemos un grupo de personas vacunadas, lo hacen con una intensidad menor que si no lo estuvieran”, explica.

A pesar de las cifras, José Miguel Bernucci asegura que es bastante difícil poder hacer un pronóstico. “El mejor escenario es que pudiéramos tener un aumento como el que hemos tenido y que no aumenten las hospitalizaciones”, dice respecto a la repentina alza de casos covid-19 en Chile.

Por otro lado, “en caso de un escenario malo, hay que actuar con rapidez”, asevera.

Aún así, el secretario general del Colegio Médico puntualiza que lo más grave son las recientes desvinculaciones y falta de presupuesto en el área de la Salud. “Eso es lejos lo más complicado”, recalca debido a la falta de personal en caso de enfrentar una nueva ola.

De la misma forma, destaca que, respecto a las camas críticas, “no tenemos la holgura para recibir una para recibir una avalancha masiva”.

Hay que recordar que la repentina alza en el número de nuevos contagiados se registró el pasado jueves con 981 casos nuevos, mientras que la cifra superó la barrera de los mil pacientes durante la jornada del viernes.