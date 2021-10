Presidente del Colmed Valparaíso en el mes del cáncer de mamas: “Chile no tiene una política de mamografía”

En el mes del cáncer de mamas, preocupa la significativa baja en los exámenes preventivos o de diagnóstico, los cuales han disminuido en un 61% durante este período debido al miedo a contagiarse y por el aumento de consultas relacionadas al Covid-19.

Esta realidad actualmente mantiene alerta a los especialistas, ya que significaría un aumento en enfermedades como el cáncer, la cual es necesaria la detección a tiempo para un panorama más favorable para el paciente, especialmente en el caso de las mujeres, ya que, en Chile, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por esta enfermedad en mujeres.

Por este motivo, Ciudadano ADN conversó con el médico ginecólogo y presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, quién manifestó: “El cáncer de mama es responsible de entre 3 a 4 muertes al día, una mujer fallece cada 6 a 8 horas por esta enfermedad y la mitad de estas muertes podrían ser evitables con un diagnóstico precoz”.

“Y cuando hablamos de diagnóstico precoz, hablamos de que las mujeres cada 15 o 30 días se examinen la mama y hagan una palpación en la ducha de todo el tejido mamario y la axila”, añadió de la Torre.

La clave es la mamografía

A esto el médico agregó que la clave para diagnosticar esta enfermedad a tiempo es la mamografía: “este examen puede detectar un cáncer tan pequeño como 2 milímetros y es capaz de descubrir 9 de cada 10 casos en la población asintomática”.

Es más, de acuerdo a lo expresado por de la Torre, realizarse la mamografía podría detectar la enfermedad de 2 a 4 años antes de los que las mujeres o los funcionarios de salud podrían detectar.

Es más, el ginecólogo recalcó la importancia de la detección temprana, ya que mientras más pequeño se detecte el cáncer, menos invasivos son los tratamientos y mejor sobrevida llevarán los paciente.

“No solo durante el mes del cáncer de mamas, el mensaje es, retomen sus controles, porque esta enfermedad tiene rostro de mujer pero afecta a toda la familia”, agregó.

Respecto a la importancia de la mamografía, de la Torre dijo que Chile tiene una deuda con las mujeres ya que el país “no tiene una política de mamografía para las mujeres, no hay una política nacional que diga que es obligación de los consultorios, de Fonasa o las isapres, ofrecer un examen gratuito una vez al año por x edad”, ya que los países que han presentado este tipo de medidas han reducido la mortalidad en un 25%.

No solo mujeres adultas

De igual forma el doctor se refirió a la población de riegos expresando que el paradigma de que esta es una enfermedad de mujeres adultas ha cambiado; “la paciente más joven que me ha tocado diagnosticar tenía 26 años” explicó.

“Cuando yo estudié medicina en 2001, se pensaba que era una enfermedad de mujeres mayores y hoy hemos aprendido que hay un tipo especial de cáncer de mama que puede afectar a mujeres jóvenes”, relató el presidente del Colmed Valparaíso.

Aún así el ginecólogo especificó que “desde los 40 años en adelante es recomendable que las mujeres se realicen la mamografía”. Y en caso de presentar factores de riesgo, como antecedentes familiares u obesidad, se recomienda realizar el examen una vez al año a partir de los 30 años.

Respecto a el avance de las tecnologías para la detección del cáncer de mama, el médico manifestó que si bien se ha avanzado en nuevos exámenes y tratamientos, “la verdad que la mamografía sigue siendo un examen estandarizado a nivel mundial”, es más el dr explicó que la mamografía “debiese ser interpretable en todas partes del mundo.”

Respecto a los tratamientos, en la actualidad existen 5 tipos de cáncer de mama, los cuales se benefician de distintos tratamientos cada uno, detalló el de la Torre a lo que celebró que la gran mayoría de ellas se encuentran en el GES, Auge”.

Pero ¡Ojo! esta enfermedad no es exclusivamente de la mujeres ya que si bien afecta en menor medida, los hombres también están sujetos a padecer cáncer de mamas: “1 hombre de cada 100 mujeres, se ve afectado por esta enfermedad y el problema es que consultan tardíamente”, explicó el doctor.

El presidente del Colegio Médico de Valparaíso también se refirió al proceso de vacunación y a la noticia de la efectividad de la tercera dosis.

“Sin lugar a duda que el refuerzo de la tercera dosis, mejora la inmunidad, eso creo que es una herramienta de defensa que tenemos en esta etapa donde estamos viendo un aumento sostenidos de casos en las últimas semanas”, sostuvo el especialista en ginecología.

En la misma linea el doctor hizo un llamado a los más de un millón de personas que aun no se vacuna, expresando que la vacuna no es solo “para el cuidado personal, si no que por un bien común.”