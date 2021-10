Dr. José Miguel Bernucci y Plan Fronteras Protegidas: “No podemos asegurar que relajar las medidas va a ser algo definitivo”

El doctor José Miguel Bernucci se refirió a la actualización del Plan Fronteras Protegidas que publicó el Gobierno sobre los viajes internacionales. Durante la mañana de este jueves, en conversación con Mañana será otro día, de Radio Concierto, el secretario nacional del Colegio Médico analizó la situación del país respecto a la pandemia.

Bernucci reconoce que los cambios que anunció el Ministerio de Salud, que comenzarán a regir desde el 1 de noviembre, no parecen ser malos.

“No parece ser una mala idea. La variante Delta ya es la variable predominante de nuestro país, sin la llegada de nuevas variantes más violentas uno puede ser más permisivo“, afirmó el especialista.

Además, declaró que “no es descabellado flexibilizar un poco las medidas. Todas las medidas son evaluables, hay que estar atento a los aumentos de casos”.

Considerando una evidente mejora en los contagios y mayor control sobre el virus se espera que las medidas vayan flexibilizando, comentó al respecto. Pero siempre de una manera responsable y con la disposición de retroceder si es necesario.

“Estamos en otra etapa de la pandemia. El exitoso proceso de vacunación nos entregó otra realidad, otra forma de enfrentarla”, reconoció el doctor.

En esa línea, se mostró cauteloso al decir que aún no estamos saliendo de la pandemia. “No me atrevería a señalar si (…) corresponde ser un poquito más cuidadoso. Todavía estamos en un plano de incertidumbre. Todavía no podemos asegurar que relajar las medidas va a ser algo definitivo”, añadió.

La pandemia tras las Fiestas Patrias

Tanto entre las autoridades como en la población, se estimaba un aumento en los contagios y existía un gran temor por lo que pasaría después del 18 de septiembre.

A casi tres semanas de las celebraciones se tiene a pensar que no ocurrió algo tan grave como lo esperado, sin embargo, el doctor Bernucci llamó a ser precavidos.

“Todavía estamos en evolución referente a lo que pueda acontecer del 18. Esto, principalmente porque el contagio es exponencial. La velocidad de crecimiento evidentemente puede ser mucha y, aunque no haya pasado hasta ahora, todavía tenemos que esperar un poco”, detalló.

Bajo el marco de una eventual alza en los contagios, de igual manera se avizora una situación positiva en el contexto de pandemia, con poco aumento.

“El mejor escenario que nos puede pasar es que tengamos un nuevo peak muy pequeño, menor a un 30% de la mayor ola que hemos tenido en nuestro país. Sin aumento significativos en las hospitalizaciones ni en los fallecidos“.

El principal llamado es a ser cautelosos y seguir con los cuidados sanitarios para continuar avanzando y poder tener un mejor control de la pandemia.

Gracias a la vacunación y el autocuidado, las medias han ido aflojando como ocurrió con el Plan Fronteras Protegidas y otras restricciones.