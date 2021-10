Abogado Ezio Costa sobre Pandora Papers y Proyecto Dominga: “Es preocupante cuando una de las partes del contrato es el Presidente de la República”

Desde la publicación de los Pandora Papers, el mega proyecto portuario-minero Dominga ha sido tema central de la discusión publica, en específico la tercera cláusula del contrato de venta, en la cual se especificaba que el último pago estaba sujeto a que la zona de La Higuera, donde se ubicaría la minera, no se convirtiera en zona protegida.

Para hablar sobre este caso internacional, en el que también figura Chile, en el Ciudadano ADN conversamos con el abogado de la ONG Fima y experto medioambiental Ezio Costa, quien entregó detalles sobre esta importante zona ecológica del país.

“Que estemos mirando cuestiones ambientales en este caso de corrupción global, es llamativo porque mira como hacemos la cosas”, manifestó Costa.

También hizo un alcance sobre cómo se han llevado a cabo los proyectos de extractivos en Chile, los que han estado ligados a casos de corrupción y de financiamiento ilegal de la política como los SQM y Penta y sus inversiones en el mundo minero.

El abogado mencionó que si vienen el conocimiento de la tercera cláusula ya era de conocimiento público: “Lo que no tenemos claro aún, es si este fue un antecedente que tuvo en conocimiento el fiscal Guerra cuando hizo la investigación, o si se hizo una investigación o no?”.

Sin embargo, Costa precisó que este documento publicado por Ciper en su investigación sí es un documento del cual no se conocía públicamente.

¿En qué está el caso de la minera Dominga?

En esa misma línea y respecto a la relación entre Piñera y Dominga, Ezio Costa declaró que es “es preocupante cuando una de las partes del contrato es el Presidente de la República”, esto en referencia al rol del ejecutivo en la ya mencionada tercera cláusula del contrato.

Pero Costa planteó una interrogante, puesto que aún no se sabe si esta tercera cuota fue pagada o no, y si no es así, esta continua dependiendo de la declaración de zona protegida, “convirtiéndolo en un caso mucho mas delicado” según lo declarado por el abogado.

De igual forma, aclaró que en este momento el Proyecto Dominga se encuentra en tres procesos judiciales paralelos, el primero referente la espera del resultado de la Corte Suprema en cuanto a los recursos de casaciones presentados por la ONG y diversas comunidades por el cual se busca frenar la aprobación del proyecto por parte de los tribunales medioambientales.

El segundo proceso esta sujeto a un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de la Serena, el cual busca invalidar la votación realizada por la comisión de evaluación ambiental de Coquimbo y que dio luz verde a Dominga. Y por último el proceso de invalidaciones, por los permisos entregados ahora ultimo.

Frente a esta situación Costa declaró que “el proyecto no debió se votado, por razones que no entendemos se aprobó, aún con un juicio pendiente en la Corte Suprema”.

Una Constitución ecologista

En esta instancia el abogado aprovechó para referirse a la creación de la nueva Constitución, a lo que manifestó encontrase con esperanzas. “Hay discusión sobre una Constitución ecológica, varios constituyentes están empujando esta acción”, agregó.

Es más, el lunes la Convención Constitucional acordó, con tan solo tres votos, redactar la Constitución bajo el paradigma de una crisis climática y ecológica.