Falleció hombre que fue quemado en su casa en ataque incendiario en Carahue el pasado 19 de septiembre

Luego que la madrugada del día domingo 19 de septiembre, en Villa las Araucarias, en la ruta que conecta Carahue con Tirúa, un grupo de encapuchados ingresara a un inmueble y amenazara con armas de fuego a un matrimonio y su hijo para posteriormente rociar con combustible la casa y prenderle fuego, hoy se reveló que el esposo del matrimonio falleció este domingo 3 de octubre.

Se trata de Hernán Allende Ponce (49), quien se encontraba internado gravemente en el Hospital Regional de Temuco; Delia Flores, su esposa, sigue en estado grave en el mismo centro asistencial; cabe destacar que previo al ataque, el fallecido había sufrido amenazas y fue víctima de un robo anteriormente en su aserrado.

Allende se encontraba con las vías respiratorias comprometidas y entre el 30% y el 40% de su cuerpo quemado en la parte alta, principalmente tórax y rostro.

Respecto a los autores del ataque cometido en Carahue, si bien no se encontraron panfletos y no ha existido ningún tipo de reivindicación, existen sospechas e información preliminar relacionada a que algún integrante de la familia habría entregado información a la policía respecto a quiénes podrían estar involucrados en hechos de violencia en esa zona; hasta el momento, no se han informado de detenidos ni del avance de la investigación por este hecho.