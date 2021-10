Empresa de telemedicina realizará consultas con lengua de señas y en mapudungún

La plataforma de medicina Teledoc realizará consultas utilizando la lengua de señas y el mapudungún, con el objetivo de implementar en forma masiva temas relacionados a la inclusión, donde además incluirán atenciones en inglés y creole.

Respecto a este anuncio, la CEO de la plataforma, Claudia Arpón, declaró que uno de los pilares principales de esta acción “ha sido acercar la medicina donde las personas estén, generando un acceso seguro, transversal y a precios más alcanzables para toda la comunidad”.

De igual forma, la representante de Teledoc recalcó que la presencia de diferentes idiomas busca eliminar “la barrera que existe entre el doctor y el paciente”.

Debido a la pandemia del covid-19, la telemedicina se ha levantado como una de las formas más importante respecto a las consultas médicas, tal como lo confirman las cifras de la Superintendencia de Salud, la cual manifestó que entre marzo y octubre del 2020 se registraron 198.854 atenciones vía remota.

En esta línea de la digitalización de la medicina, hoy el sistema Fonasa cuenta con la posibilidad de adquirir bonos vía telemática, hecho al cual se ha sumado Teledoc ofreciendo un plataforma en la que se pueden realizar atenciones médicas virtuales de Libre Elección por este medio.

Es así que la empresa no solo se ha quedado en la implementación de las consultas en lengua de señas y mapudungún, puesto que también han decidido llevar la salud digital a comunas que no tienen acceso a la conectividad, por medio de la creación del “Centro de Salud Digital”, as través de la campaña “Comunas sin farmacias”, liderada por Fracción.