Incendio forestal en Tiltil: 400 hectáreas se han consumido mientras que 14 viviendas han sido destruidas

Continúan los trabajos en el sector de Caleu, tras el voraz incendio forestal que inició durante la tarde del miércoles en Tiltil, y que se mantiene activo.

Según información desde el lugar, alrededor de 400 hectáreas de vegetación nativa, correspondientes a un Santuario de la Naturaleza, se han consumido producto de las llamas, mientras que 14 viviendas han sido destruidas.

Una de las preocupaciones de las más de 100 personas evacuadas ha sido la búsqueda de animales domésticos, pudiendo rescatar algunos, mientras que otros no han sido encontrados. “Acabo de encontrar a una de mis perritas, me falta otro. Era mi mayor dolor no encontrarla, pero la casa se puede recuperar“, señaló una de las afectadas.

En el lugar se encuentran trabajando cerca de siete brigadas, lo que equivale a más de 100 voluntarios, además de cinco helicópteros y cuatro aviones.

El corte de un cable de alta tensión habría sido el origen de este siniestro, lo cual está en investigación por parte de personal especializado.