Soleado: Revisa el pronóstico del tiempo para este domingo 26 de septiembre en Chile

Para este domingo 26 de septiembre, el pronóstico del tiempo para Chile indica que estará soleado y con cielos despejados en la mayor parte del país.

Revisa aquí el pronóstico de tiempo para este domingo 26 de septiembre extraído de la Dirección Meteorológica de Chile:

Arica e Iquique amanecieron con cielos nublados para dar paso a una tarde con nubosidad parcial, con una máxima de 18° y 16° respectivamente. En Antofagasta se mantendrá la tendencia con cielos nublados durante la mañana, dando paso a cielos con algunas nubes y con una máxima de 16°.

Copiapó comenzará el día bajo un sol radiante, el cual se mantendrá durante todo el día, alcanzando una temperatura máxima de 24°C. Por su parte, los habitantes de La Serena y Coquimbo tendrán una postal con nubes parciales, despejándose con el paso del día y llegando a 20°C como máxima.

Valparaíso por su parte partirá la jornada con una jornada soleada, la que se mantendrá durante la tarde con una temperatura máxima de 18°. Misma situación se registrará en Santiago, donde se esperan 25°C de máxima y un domingo despejado.

En la zona de Rancagua no será distinto y también tendrá una mañana soleada, aunque no neblina matutina, alcanzando una máxima de 22°. En tanto, Talca y Chillán tendrán dispar pronóstico. La ciudad del Maule amaneció con cielos nublados, y pasará a nubosidad parcial durante la tarde con temperaturas que no superarán los 20°C. Chillán, en cambio, comenzó la jornada con cielos nublados, y si bien despejará durante la tarde, se esperan fuertes vientos de hasta 40 kilómetros por hora.

Los termómetros en Concepción y Temuco alcanzarán los 15° en ambas localidades, con cielos despejados durante todo el día en el Biobío, aunque con vientos para la tarde, mientras que en la ciudad capital de la Araucanía pasará de un mañana nublada a una tarde soleada. En Valdivia se repetirá la tónica de cielos despejados para la tarde, marcando 14°C como máxima.

En Puerto Montt se espera nubosidad parcial durante este día, con una máxima de 12°, y Coyhaique registrará un día con sol y nubes, y temperaturas que alcanzarán los 10°C.

En los Torres del Paine la máxima será de 8°C y cielos nublados durante toda la jornada. En Punta Arenas también habrá nubosidad y la máxima será de 9°C.

En la región de Magallanes, la Antártica estará nublado y se esperan chubascos de nieve y vientos de hasta 80 km/h, con una máxima de 1°. Por su parte, Isla de Pascua tendrá una jornada nublada, con lluvias parciales y una máxima de 20°. El archipiélago de Juan Fernández, en tanto, tendrá un día cubierto, donde las ráfagas de viento podrían llegar hasta los 40 km/h y temperaturas de hasta 14°.