Ricardo Lagos Weber sufrió accidente en bicicleta tras ser impactado por un motorista

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, reveló que sufrió un accidente mientras andaba en bicicleta tras ser impactado por un repartidor de delivery.

En conversación LUN, el parlamentario detalló que durante la tarde del domingo, tomó su bicicleta y salió de paseo por la comuna de Peñalolén.

Fue en este contexto donde, según Lagos Weber, el motorista lo impactó tras pasar una luz roja y a una alta velocidad. “Salí volando de la bicicleta, igual la saqué barata, pude haber caído con la cabeza, haberme roto los dientes o haber sido impactado por un auto después de la caída”, señaló.

No obstante, sostuvo que “no creo que haya habido mala intención, en el apuro del recorrido pasó la roja, me tocó a mí no más”.

Por otro lado, Ricardo Lagos Weber agradeció a los vecinos del sector, quienes lo ayudaron tras el accidente. “Agradezco a los vecinos que salieron a ayudarme cuando estaba tirado en el suelo, llamaron a mi pareja que me fue a buscar para llevarme a la urgencia de una clínica donde me operaron. Esas personas me dieron contención emocional en un momento que tenía mucho dolor“, indicó.

Finalmente, el senador volvió a reiterar que “la saqué barata, pero no gratis”, puesto que se cortó el tendón rotuliano derecho, lo que lo mantendrá tres semanas con licencia médica.