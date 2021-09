Directora de Niños Primero por rechazo del kínder obligatorio: “Es súper duro para Chile lo que pasó”

Este miércoles la abogada Anne Traub, directora de la fundación Niños Primero, conversó con ADN Hoy luego que la comisión mixta rechazara establecer el kínder como obligatorio, en marco de un proyecto que modifica la Ley General de Educación (LGE).

En detalle, esta iniciativa fue elaborada con objetivo de establecer la obligatoriedad en el segundo nivel de Transición (Kínder); sin embargo, fue rechazada por la comisión mixta del Congreso Nacional y luego el Senado aprobó la modificación de la LGE sin este punto.

Al respecto, Anne Traub aclaró los argumentos que usaron los parlamentarios para rechazar la iniciativa. “Es súper duro para Chile lo que pasó ayer. Realmente, para los niños más vulnerables es indispensables que hoy asistan al kínder”, expresó a ADN.

“Hace seis años que no existe el lucro en la educación particular subvencionada ni municipal”, respondió ante este argumento. “Es bastante extraño este comentario”, opinó.

En relación a los detalles de la obligatoriedad, Anne aclaró: “El proyecto dice expresamente que ningún niño va a quedar impedido de ingresar a primero básico si es que no ha cursado el kínder”.

Respecto al acceso de los niños que viven en sectores rurales, la directora de la fundación Niños Primeros informó que “hoy día la cobertura está garantizada en un 97%”, o sea, que un 97% de los menores tiene un establecimiento educativo al que puede asistir.

“Hubo una confusión, una falta de prolijidad en la revisión”, observó Anne Traub. “Era un proyecto que apuntaba al desarrollo integral del niño”, explicó la experta.

Respecto a su pertinencia en el tema, la directora de la fundación -que es particular- explicó que durante su carrera ha ido “casa por casa” de niños entre 2 y 4 años de sectores vulnerables, ofreciendo un intensivo educativo.

“Los niños más vulnerables tienen menos oportunidades”, extrajo desde su experiencia y explicó que, si bien para algunos sectores más acomodados no se cuestiona la asistencia de los menores al kínder, en los escalones socioeconómico bajos la realidad es muy diferente.

“Las familias vulnerables no suelen no poner en valor la educación”, explicó y detalló que, a fin de año, la asistencia en colegios municipales de niños de esos sectores se reduce a un 50%. “Pasan cosas en sus casas y (los padres) dicen ‘hoy no van'”, ejemplificó sobre la poca importancia que esos sectores dan a la educación.

Finalmente, Anne recordó que la obligatoriedad del kínder ya está expresa en la Constitución, sin embargo, este proyecto de ley que modifica la LGE era fundamental para materializarlo.

“Debiéramos acelerar el proceso del kínder obligatorio porque sería una forma de darle valor a la educación”, opinó. “Ojalá el círculo de la pobreza se rompa con la educación temprana”, concluyó la experta.