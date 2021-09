Presidente del Colmed de Valparaíso y contagios de covid-19: “Hay signos de aceleración”

En el Ciudadano ADN conversamos con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, acerca de posibles proyecciones en cuanto a la pandemia y contagios post Fiestas Patrias.

“El panorama es menos auspicioso que lo que estaba hace 2 semanas, porque hay signos de aceleración del contagio en Chile”, aseguró el médico.

En esa misma línea, el presidente del Colmed de Valparaíso aseguró que es difícil hacer una proyección respecto a los contagios y la pandemia luego de un feriado largo como el de Fiestas Patrias. “Cada vez que hemos tenido fines de semana largos, el testeo disminuye mucho y se hace complejo extrapolar las cifras a otras semanas que podríamos llamar normales”, planteó.

Un nivel de testeos bajo

Por otra parte de la Torre dijo que “normalmente en la región de Valparaíso se realizan entre 3 mil y 4 mil test de PCR diarios, tratando de llegar a los 30 mil por semana”.

Sin embargo, el presidente del Colmed de Valparaíso añadió que “cuando tenemos estos fines de semana largos, a veces bajamos incluso de los 20 mil tests”.

“Empieza a ocurrir que no logras detectar lo que está realmente sucediendo, porque no estás pudiendo testear. Esto no es solo un tema de la autoridad, sino que las personas cuando están en un ámbito de recreación, nadie quiere ir a hacerse un test o pocas personas van a los dispositivos de testeos que están ubicados en plazas o centros comerciales”, aseguró.

En esa misma línea de la Torre planteó que “esperamos que podamos actuar a tiempo para evitar lo que ha ocurrido en otros países a propósito de la variante Delta”.