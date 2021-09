Te Deum Ecuménico: Celestino Aós remarcó que el matrimonio y postura anti aborto son “valores no negociables”

Durante esta jornada se desarrolló el Te Deum Ecuménico, encabezado por el Presidente Sebastián Piñera y en el que participaron distintas autoridades religiosas, entre ellas, el arzobispo de Santiago, monseñor Celestino Aós.

La autoridad de la Iglesia Católica habló de “respetar y proteger los valores no negociables“, entre ellos el matrimonio y la defensa de la vida desde su concepción. Lo anterior, en alusión a los proyectos de matrimonio igualitario y de la despenalización del aborto.

En la homilía, Aós se dirigió a las autoridades presentes, entre ellas el mismo Presidente Piñera, siendo éste su último Te Deum al mando de la nación.

“Damos gracias a Dios y pedimos su bendición sobre nuestros gobernantes, nuestros legisladores, nuestros magistrados y jueces, puestos al servicio del bien público y que entienden su tarea como un servicio a Chile y a todos los chilenos”, expresó el arzobispo de Santiago.

También afirmó que “damos gracias y pedimos su bendición sobre las mujeres y los varones que trabajan en la Convención Constituyente preparando y escribiendo una nueva Constitución que nos oriente y gobierne”.

Los valores “no negociables”

Luego, Celestino Aós centró su alocución en los temas valóricos. “Damos gracias por todos aquellos que buscan respetar y proteger los valores no negociables: el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer“.

Además, dio gracias por “la libertad de los padres para elegir el modelo y el establecimiento de educación de los hijos, la promoción del bien común en todas sus formas y la subsidiariedad del Estado que respeta la autonomía de organizaciones y colabora con ellas”.

“Hoy en la democracia no es tan evidente la cuestión sobre lo que ahora corresponde a la ley de la verdad, lo que es verdaderamente justo y puede transformarse en ley”, subrayó Aós. “El criterio no puede ser el éxito y beneficio material, que con frecuencia beneficia a unos pocos. El criterio de la opinión de la mayoría vale en parte de las materias. En lo fundamental, donde está en juego la dignidad del hombre y de la humanidad, no basta el principio de la mayoría”.

Además, apuntó a la falta de probidad en la política. “Estamos saliendo del pozo de la pandemia y asustados buscamos afanosamente el progreso, el desarrollo (…) escandalosos son los fraudes y malversaciones; escandalosa es la corrupción y la violencia, la desigualdad y la injusticia“.