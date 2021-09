Hermana de Antonia Barra dedicó emotivo mensaje a casi dos años de su muerte: “Jamás te hubiese soltado”

A casi dos años de su fallecimiento, la hermana de Antonia Barra, Carla Barra, le dedicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

“Recuerdo la última vez que tu voz se dirigió a mí, llegué donde los papás y subí a verte, estabas recostada en tu cama de guatita, creí que dormías, tu luz estaba encendida y apenas me sentiste me dijiste que apagara tu luz y así lo hice” comenzó escribiendo, relato que acompañó junto a una imagen de Antonia

“Me preguntaste por Marti y me dijiste te quiero. También te dije te quiero” continuó.

En un largo mensaje en su cuenta de Instagram la joven realizó énfasis en que “esa fue la última vez que escuché tu voz. Ay, Anto, si tan solo hubiese tenido alguna noción de lo que estabas pasando y sintiendo te juro por mi vida que desde ese día jamás te hubiese soltado, te abrazaría, te diría tantas cosas para calmarte, te acurrucaría, te daría mil besitos y sería tu compañía eterna. Puchu… la culpa nunca fue tuya”.

“Estos días han sido difíciles, creemos que con el pasar de los días y el tiempo, la pena y angustia va decantando un poco, pero sinceramente no hay tiempo ni días ni noches para asimilar que no estás físicamente”, siguió contando la joven.

Junto con lo anterior, Carla aprovechó el espacio para realizar un llamado a sus seguidores. “Solo quiero pedir en estas fiestas patrias, bueno, en cualquier momento…. El que un hombre se lleve a una mujer sin fuerza, sin golpes o forcejeo y que ustedes vean que la mujer va vulnerable, bajos los efectos de cualquier droga o alcohol, no la dejen ir con él“.

Hermana de Antonia Barra: “Ustedes nunca van a tener la culpa”

La joven enfatizó en el caso de su hermana, incitando a las personas a que pongan atención en situaciones que pudiesen ocurrir de manera similar. “Muchos han juzgado a Antonia por no defenderse, no pedir ayuda ni auxilio. ¿Y cómo lo habría hecho si estaba totalmente vulnerable?. Una violación o abuso no ocurre siempre bajo un forcejeo, eso entiéndanlo, por favor. Que les llame la atención si ven una situación así. Si ven y notan que esa persona no responde, que balbucea, sus ojos están idos, no la dejen ir” insistió Carla.

Para finalizar, la muchacha declaró que “ustedes nunca van a tener la culpa! Denuncien! Hablen! Somos muchos que jamás las juzgaremos! Si tú sabes que tu amiga/o ha sido víctima de violación/abuso sexual no calles, no seas cómplice de ese silencio que solo mata por dentro y trae las peores consecuencias”.

Recordemos que Antonia Barra decidió quitarse la vida tras denunciar que fue víctima de violación ocurrida durante las Fiestas Patrias de 2019.