Empresas y Fundaciones en Curso: una manera de fomentar la capacitación laboral

En el Ciudadano ADN conversamos con Gonzalo Torres, de Infocap, y Felipe León, de la Fundación Sociedad Anónima, respecto a Empresas y Fundaciones en Curso, una alianza en donde 10 fundaciones se unen para buscar apoyo y generar proyectos relacionados con el empleo en comunidades tanto a nivel regional como a nivel nacional.

¿Cómo nació esta iniciativa? De acuerdo a León, “surgió aproximadamente en abril de 2020, porque hicimos un encuentro con fundaciones que nos contaron cuáles eran sus dolores y problemáticas con estas organizaciones que tienen OTEC (Organismos Técnicos de Capacitación), que hacían cursos presenciales y que hoy día se estaban teniendo que pasar completamente a lo digital”.

“Aprovechando estos fondos y la franquicia tributaria del Sence, empezamos a pensar cómo hacer para coordinar los grupos y nació esta alianza que es Empresas y Fundaciones en Curso”, añadió el representante de la Fundación Sociedad Anónima.

¿Cuál es el panorama de la capacitación en Chile?

“En Chile tenemos 2 grandes vertientes”, comenzó diciendo Gonzalo Torres del Instituto de Formación y Capacitación Popular (Infocap).

En esa misma línea explicó que “una es la capacitación con fines comerciales, que es la que generalmente utilizan las empresas para capacitar a sus trabajadores”, mientras que la otra “es la que generan varias fundaciones como la Infocap y otras que están con nosotros, ligadas a la capacitación de personas de menores ingresos del país”.

“Esto obviamente genera también que nuestra capacitación esté muy especializada no solo como un proceso educativo, sino que también de acompañamiento a las personas que vienen a estudiar con nosotros, entendiendo que muchas personas se sienten aisladas del mundo de trabajo por no tener un currículum o no tener un certificado que acredite que sabe de una u otra cosa”, señaló.

Finalmente Torres comentó que “espacios como el de nosotros abre las puertas a personas que tienen trayectorias educativas y laborales interrumpidas o marcadas por la exclusión, y les ofrecemos este espacio de reinventarse ojalá con las mejores condiciones y dignidad posibles”.