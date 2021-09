Municipio de La Florida entregó “botones de pánico” para vecinos con problemas cardiovasculares

La municipalidad de La Florida hizo entrega de alrededor de 3.500 “botones de pánico” para vecinos que sufran problemas cardiovasculares.

Este artefacto tiene como fin ayudar a algún habitante de la comuna que necesite auxilio por alguno de los problemas mencionados anteriormente.

Rosa Canales, vecina del sector, entregó detalles de su experiencia previa con este botón. “Yo me caí y me quebré el húmero, me rescataron, y enseguida se partió con esta iniciativa, la cual nos produce seguridad”, señaló.

“Ojalá que estas buenas actitudes sociales que tiene el alcalde Carter, pueda de alguna manera replicarse en muchos lugares“, agregó.

En detalle, estos “botones de pánico” enviarán una señal que será recepcionada por una central de comunicaciones municipal, donde desde ahí se coordinará un llamado a alguna ambulancia o se dará aviso a familiares y/o cuidadores según corresponda.