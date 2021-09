Sesión de la Convención Constitucional fue suspendida de forma momentánea por desórdenes en sala

Durante esta jornada comenzó el pleno de la Convención Constitucional, en el cual se discutirán temas como el Reglamento General y el Reglamento de Participación Indígena y Consulta Indígena.

Sin embargo, la sesión tuvo que ser suspendida puesto que constituyentes de Pueblos Originarios rechazaron el mecanismo de votación que definirá Reglamento de Participación Indígena, el cual requerirá 2/3 de los votos para aprobar, generando un gran desorden en la sala.

“Este es el tipo de instancias en la cual se pone en riesgo la continuidad del proceso constituyente. Respetemos el uso de las palabras. Esta no es la forma“, señaló Jaime Bassa en la instancia, suspendiendo la sesión posteriormente la presidenta Elisa Loncón.

En tanto, la constituyente del Pueblo Aymará, Isabella Mamani, sostuvo que “requerimos que se evalúe una nueva forma de votación. No puede ser que votemos en general sacando ciertos artículos, lo que no nos conviene, y solo lo que nos conviene lo votamos en general y lo otro en 2/3. Eso no lo aceptamos“.

En tanto, Margarita Vargas deslizó una crítica a Elisa Loncón, afirmando que “ella no puede hablar por todos los representantes de los pueblos”.

“Nosotros tenemos autonomía para representar a nuestros Pueblos Originarios, me parece que tenemos que evaluar su rol y el rol de la mesa. Es necesario realizar cambios“, afirmó.

En desarrollo…