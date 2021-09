Marcela Cubillos por denuncia de pago IFE a constituyentes: “No estoy de acuerdo con la polémica”

Durante esta jornada se conoció la denuncia de los diputados Karin Luck (RN) y Cristián Labbé (UDI), quienes señalaron que 12 constituyentes reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que otorga el Estado para las familias más vulnerables por la pandemia del covid-19. Lo anterior, considerando que reciben una dieta de $2,5 millones.

En ello y tras las repercusiones que generó la denuncia, vino el comentario de otros constituyentes, como Marcela Cubillos “no estoy de acuerdo con polémica por pago de IFE a algunos convencionales”, esgrimió en su cuenta de Twitter.

“He escuchado explicaciones de varios de los mencionados en esa denuncia y más bien parece un tema de actualización de información en registro social de hogares que de abuso o aprovechamiento”, complementó Marcela Cubillos, representante del Distrito 11 en la Convención.

Cabe recordar que uno de los denunciantes, el diputado Cristián Labbé (UCI) sostuvo que “no tiene probablemente un resquicio legal, pero cuando uno pasa a ser una autoridad o cuando pasa a ejercer un cargo público, no puede hacer uso y beneficio de las ayudas del Estado. El día de julio en que asumieron como constituyentes, debieron haber renunciado a este beneficio“.

Dentro de los antecedentes que dejó la denuncia de los parlamentarios, está que quienes figuran en el listado que entregaron los oficialistas fueron:

Damaris Abarca (Apruebo Dignidad)

(Apruebo Dignidad) Mariela Serey (Apruebo Dignidad)

(Apruebo Dignidad) Valentina Miranda (Apruebo Dignidad)

(Apruebo Dignidad) Tatiana Urrutia (Apruebo Dignidad)

(Apruebo Dignidad) Constanza San Juan (Asamblea Constituyente de Atacama),

(Asamblea Constituyente de Atacama), Giovanna Grandón (Lista del Pueblo)

(Lista del Pueblo) Alejandra Pérez (Lista del Pueblo)

(Lista del Pueblo) Rodrigo Rojas Vade (Lista del Pueblo)

(Lista del Pueblo) Cristóbal Andrade (Lista del Pueblo)

(Lista del Pueblo) Vanessa Hoppe (Apruebo Dignidad)

(Apruebo Dignidad) Helmuth Martínez (Lista del Pueblo)

(Lista del Pueblo) Camila Zárate (Lista del Pueblo).

Por otra parte, en Santiago, desde la sede de la Convención Constitucional, dos constituyentes hicieron sus descargos respecto de las acusaciones de recibir el IFE. La convencional Damaris Abarca, quien es ajedrecista, sostuvo que se trata de un “problema de actualización”.

“Yo, como el 80% de los chilenos, no sé si tú sabes, pero yo soy deportista también, por lo tanto en algún momento obvio que recibimos IFE. Ahora, aquí hay un tema de actualización y probablemente tomó junio. Nosotros recién recibimos la dieta a fines de julio. Hay un tema que no se ha actualizado el sistema, pero igual vamos a enviar un comunicado. Porque recién yo me entero y en mi cuenta no tengo el IFE”, aseguró Abarca.