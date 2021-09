Comisión de Trabajo aprobó proyecto que declara el 17 de septiembre como feriado irrenunciable

Durante esta jornada, la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que declara el 17 de septiembre como feriado irrenunciable, con modificaciones para las pequeñas y medianas empresas, las pymes.

La iniciativa que lleva a cabo el diputado Gabriel Silber (DC) fue aprobada con 7 votos a favor, 6 en contra y una abstención. De este modo, pasará a la Sala de la Cámara.

¿Qué dice el proyecto?

Según las modificaciones que Silber hizo a la iniciativa que se revisó en la comisión de Trabajo, quedarían fuera del feriado irrenunciable del 17 de septiembre los “clubes, cafeterías, fuentes de soda, pastelerías, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, tales como, cines, espectáculos en vivo, discotecas, pub, cabarets, fondas y ramadas, locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos, casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados”.

Asimismo, deberán permanecer abiertas las “expendedoras de combustible, farmacias de urgencia y de las farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria”.

En esa línea, se puntualiza que “las tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles podrán atender público en la medida que coexista la actividad de venta directa de los productos allí consumidos por el cliente en el propio local”.

La crítica del gremio

En declaraciones a 24 Horas, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Héctor Sandoval, reclamó sobre este proyecto de ley que “este grado de improvisación es lo que nos preocupa e incomoda“.

“A última hora hacemos estos proyectos de ley, donde no permiten adecuarse o programarse para una situación como esta, el día 17 ya es feriado, hoy día lo que le quieren suma es que sea irrenunciable y hay un montón de artículos o condicionantes que no estén dentro de los mall, que no tenga trabajadores, es un tema bastante complejo de entender”, sostuvo Sandoval.

En esa línea, remarcó que “después tiene que pasar al Senado, entonces no podemos tener innovaciones tan profundas y tan complejas de poder programar a última hora, esto lo debió haberse hecho con tiempo”.