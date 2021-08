Confusam anunció paro de la Atención Primaria por incumplimiento de compromisos por parte del Minsal

Durante la jornada de este domingo, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) anunció un paro de movilizaciones en la Atención Primaria del país ante el incumplimiento de compromisos por parte del Ministerio de Salud en cuanto a la Ley del Alivio.

Mediante un comunicado, el organismo adelantó que la movilización está programada “para el día 1 de septiembre con 24 horas de duración y a una marcha por la Alameda para ese mismo día“, indicaron.

La medida viene a responder a la “excesiva dilación en la puesta en marcha de la llamada Ley de Alivio, que aportará estabilidad laboral a más de veinte mil trabajadores de la salud municipal”, comentaron.

En lo mismo, indicaron que “esta determinación fue tomada tras meses de espera a que el ministerio apruebe el reglamento de la Ley de Alivio, que fue despachada por el Congreso con amplia mayoría en el mes de febrero”, aseguraron.

Según indicaron desde Confusam, el compromiso del Ministerio de Salud era finalizar la redacción del reglamento en el mes de mayo “situación que el propio ministerio ha trabado hasta el día de hoy, donde nuevamente ha retirado el reglamento de Contraloría para realizarle observaciones, jugando con la dignidad de miles de trabajadores y trabajadoras que esperan acceder a contratos indefinidos y mejorar sus condiciones de vida”, afirmó Gabriela Flores, presidenta de la Confusam.

“La paciencia se nos agotó. Hemos esperado meses a que el reglamento de esta ley se apruebe, pero el ministerio ha hecho todo lo posible para que este beneficio no nos llegue y en esta situación llegamos a septiembre, mes en que se fijan las dotaciones de la Atención Primaria y en el que se corre serio riesgo de que la ley no alcance a entrar en vigencia por no contar con el reglamento aprobado. Esto significaría que más de veinte mil trabajadores de la Atención Primaria no podrían pasar a la planta por la sola negligencia del Minsal”, complementó Flores.

En lo mismo, aclaró que “este paro no es contra los usuarios de la salud, muy por el contrario, es para fortalecer la calidad del trabajo en salud, por lo que no se interrumpirán las labores de vacunación ni ninguna otra prestación relacionada a la contención de la pandemia de Covid”.

Las conversaciones de Confusam con el Minsal

En el mismo escrito, Gabriela Flores aseveró que “es el propio ministro de Salud, quien nos ha llevado hasta este límite, porque tampoco ha cumplido con su compromiso de patrocinar otras leyes que tanto necesitan quienes han dado todo en la lucha contra esta pandemia, como el descanso compensatorio, el fuero laboral, el cumplimiento de metas sanitarias y la ley de trato usuario, sin dar ninguna señal frente a esto”, aseguró.

Por lo mismo, confirmó que iniciarán una escalada de movilizaciones para defender los derechos laborales de “miles de mujeres y hombres que necesitan con urgencia los beneficios que aportan estas leyes, porque lo han dado todo en esta pandemia: vacunando, trazando, atendiendo en precarias condiciones a más del 80 por ciento de las y los chilenos en la peor crisis social y sanitaria de nuestra historia, aún a costa de sus propias vidas”, cerró la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores.