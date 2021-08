Director nacional de Indap por la emergencia agrícola: “Chile tiene agua, pero está mal distribuida”

En el marco de una nueva emergencia agrícola que afecta a ganaderos y agricultores, en ADN Hoy conversamos con el director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), Carlos Recondo.

“La agricultura en Chile, a lo largo de este país, es muy variada y muy diversa y lo que estaba afectando al sur en marzo era producto de la sequía del verano que no había llovido nada y afectó los forrajes”, comentó Recondo respecto a las primeras medidas de emergencia que se decretaron en el sur.

En relación a lo anterior, el director nacional de Indap agregó que “esta es una situación permanente en la zona centro-norte; no es solo el verano, ya llevamos muchos años con una sequía cero agua/cero lluvia y eso afecta obviamente el crecimiento de la pradera natural y con eso la alimentación de mucho ganado”.

“Hay una infraestructura de embalses muy importante y que todavía tiene acumulación de agua que va a permitir que esta temporada se pueda llevar adelante sin mayores contratiempos“, aclaró Recondo. Sin embargo, agregó que “las dificultades están en otras zonas, por ejemplo El Aconcagua, donde tenemos una cuenca que está con muchas dificultades hace mucho rato y con una sequía muy intensa”.

Respecto a las medidas que se toman frente a la emergencia agrícola, el director nacional de Indap señaló que “cuando se decreta emergencia agrícola es lo que nos permite movilizar recursos para enfrentar la contingencia muy de corto plazo que está afectando muy directamente”.

En virtud de una eventual demora en los tiempos en que se toman las decisiones frente a las emergencias, Recondo manifestó que “la verdad es que no es tardío, ya que la emergencia agrícola la hemos estado renovando año a año, recuerden que hasta el año pasado había 7 regiones en emergencia agrícola“. Agregó además que “nosotros estamos enfrentando las contingencias más urgentes que no necesariamente son medidas en que vamos a aportar más agua al problema”.

“El problema es que no ha llovido”

“El problema es que no ha llovido, y si no ha llovido no hay disponibilidad de agua; hoy hay una disminución dramática de los caudales, de las nieves acumuladas, de las aguas subterráneas, eso es lo que estamos enfrentando y eso no se resuelve con una medida de contingencia, se resuelve con medidas de mediano y largo plazo y en eso si que hemos trabajado intensamente”, precisó el director nacional de Indap respecto a la búsqueda de soluciones.

“Tenemos una infraestructura de embalses bastante importante y todo lo que está por debajo de los embalses está con agua. El problema está en el secano que está por sobre los embalses, precordillera donde se desarrolla por ejemplo la ganadería“, mencionó Recondo en relación a la presencia de los embalses.

En virtud de las medidas que se están tomando frente a la escasez de agua, el director nacional de Indap señaló que “hoy se está avanzando en buscar soluciones para disponer de más agua, a pesar de la sequía y esa es tecnología, eso es desalación de agua para la agricultura, eso es nuevas obras de infraestructura, eso es conocimiento también de cuál es el estado de los acuíferos“.

En relación al uso eficiente del agua, Recondo precisó que “en la pequeña agricultura tenemos una brecha importante todavía de poder ser más eficientes en el uso del agua y ese ha sido el foco del Indap en estos últimos 3 años, en avanzar hacia la tecnificación del riego”.

“Hoy el Gobierno ha priorizado 26 embalses, pero cada embalse demora 15 años en materializarse, entonces esas obras de infraestructura debieran haberse hecho hace mucho rato. En general fuimos bastante reacios en reconocer que estábamos enfrentando un cambio climático severo”, enfatizó el director nacional de Indap en virtud de cómo se ha desarrollado esta emergencia agrícola.

Agregó finalmente en relación a lo anterior que “¿Se perdió tiempo?, sí, se perdió tiempo pero hoy estamos muy concentrados en avanzar lo más rápido posible en todas estas medidas que por una parte permitan mitigar y por la otra puedan alentar para que en el mediano y largo plazo podamos ir teniendo soluciones para la agricultura. Chile tiene agua, pero está mal distribuida, por lo tanto se necesitan obras de infraestructura para distribuirla mejor“.