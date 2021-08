Corte de Apelaciones confirmó procesamiento de Juan Emilio Cheyre por aplicación de tormentos durante la dictadura

En forma unánime, la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó el procesamiento del excomandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, por el delito de aplicación de tormentos durante la dictadura.

El exgeneral es acusado de torturas en el regimiento Arica, en La Serena, entre el 11 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973.

Recordemos que Cheyre fue ayudante del excoronel Ariosto Lapostol durante la dictadura, el cual fue condenado por crímenes de lesa humanidad.

También estuvo involucrado en el caso Lejderman y en la “Carava de la muerte”, motivo por el cual fue condenado a tres años de libertad vigilada en 2018. Además, durante la investigación, el Ejército reveló que Juan Emilio Cheyre integró 26 consejos de guerra, los cuales juzgaron a los opositores al régimen de Augusto Pinochet.

“Jamás cometí apremio alguno”

En el año 2019, Juan Emilio Cheyre fue dejado en libertad bajo fianza tras ser procesado por torturas a 24 personas en 1973.

Posteriormente, en una entrevista con La Tercera, el excomandante en jefe del Ejército aseguró que “nunca, nunca, nunca he torturado ni he apremiado a nadie“, agregando que “jamás cometí apremio alguno, no creo en la violencia”.

“Yo contribuí a que hubiera verdad, justicia, reparación y no repetición. Este último elemento es uno de los más importantes que se busca después de una dictadura, de un gobierno autoritario. No repetición y ese logro es mi mayor orgullo”, aseguró en la oportunidad.