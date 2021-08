Programa Mascota Protegida y primera encuesta sobre tenencia responsable: “Llevamos más de 1 millón 700 mascotas registradas”

En el Ciudadano ADN conversamos con Carolina Guerrero, jefa del programa Mascota Protegida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), acerca de la primera encuesta de tenencia responsable de mascotas.

“Llevamos más de 1 millón 700 mascotas registradas”, aseguró la entrevistada.

A lo anterior Guerrero añadió que estas cifras corresponderían a “lo que nosotros pensamos que son los dueños más responsables o que se han dado el trabajo de chipear a sus mascotas, llevándolas a un operativo del Gobierno o a una clínica particular”.

“Queremos tener una idea de si debemos dar un vuelco en cuanto a nuestras políticas públicas, o si están bien y si seguimos con todo lo que estamos haciendo hoy en día en el programa”, planteó la jefa del programa Mascota Protegida.

La primera encuesta a nivel nacional

Por otra parte la entrevistada demostró su alegría a raíz de que esta iniciativa corresponde a “la primera encuesta que se realiza en Chile, a nivel nacional, de Arica a Punta Arenas, para todos los tenedores de mascotas”.

“El primer día llevábamos más de 120 mil encuestas respondidas, lo que es un número súper importante para nosotros”, planteó.

Además Carolina Guerrero trató otro punto importante en torno a la tenencia responsable de mascotas: la responsabilidad.

“Eso es lo que nos interesa a nosotros. Siempre hemos sabido que Chile es un país al que le gustan muchos sus animales, sus mascotas, pero no sabemos hasta qué punto los cuidan”, dijo.

En esa línea la entrevistada añadió que incluso en la encuesta hay una pregunta para que los dueños digan qué tan responsables se consideran.

“Hay una pregunta que invita a responder si es que la persona esterilizó o no a su mascota, o si la chipeó o no. Puede haber alguien que puede no haberlo hecho, pero que se considere un excelente dueño de mascotas”, cerró.