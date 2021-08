Municipalidad de San Bernardo suspendió vacunación por pronóstico de mal tiempo y falta de vacunas

Durante la jornada de este jueves 19 de agosto, la Municipalidad de San Bernardo informó que suspendió la jornada de inoculación debido al sistema frontal que indica próximas lluvias para Santiago y a la falta de stock de vacunas.

“Atención: Informamos la suspensión de la vacunación en todos nuestros centros de salud debido al pronóstico de mal tiempo y la falta de dosis Pfizer por parte del Minsal“, expresaron desde la cuenta oficial de Twitter de la institución.

A partir del comunicado, los vecinos del sector no tardaron en manifestar su malestar. “Menos mal no son de la Municipalidad de Osorno, Un poco de seriedad, no pueden suspender la vacunación sólo por una lluvia. No todos necesitan sólo Pfizer“, expresó a través de Instagram un usuario identificado como Daniel Velásquez.

Bajo ese contexto desde la municipalidad indicaron que el proceso de inoculación “se suspende por cuidado de adultos mayores y vecinos”.

Asimismo, a través de la cuenta de Instagram de la Municipalidad de San Bernardo, una usuaria consultó sobre la disponibilidad de vacunas Pfizer, ante lo cual la institución respondió que “lamentablemente las dosis que nos envía el Ministerio de Salud son insuficiente para atender a nuestros vecinos y vecinas. Día a día hacemos gestiones para que aumenten las cantidades”.

Si bien desde las redes sociales la municipalidad indicaron que las vacunas que no se encuentran disponibles corresponden a dosis Pfizer, desde un centro asistencial informaron a ADN que hasta el momento se encuentran “sin ningún tipo de vacuna hasta nuevo aviso”.