Dra. Catterina Ferreccio y preocupación por variante Delta: “Hemos ido muy rápido con las aperturas totales”

Persiste la preocupación en la comunidad científica por los cambios en el plan Paso a Paso que han permitido una mayor apertura, lo que podría conllevar a un aumento de contagios de covid-19 por la variante Delta, según afirmó la doctora Catterina Ferreccio, integrante del Consejo Asesor.

No sólo puso énfasis en los casos más recientes de esta mutación en el país, sino también en la transmisión comunitaria de esta variante.

“Hemos ido muy rápido con las aperturas totales y creo que eso es súper peligroso. Tenemos que ir más lento. Ya tenemos la variante Delta en Chile y no queremos tener otra ola epidémica. La gente se está desatando”, advirtió la especialista en conversación con El Mercurio de Valparaíso.

La también jefa del Doctorado en Epidemiología de la U. Católica afirmó que “pienso que habría que revisar los aforos, revisar lo que ha sido el Paso a Paso y no apurarse tanto en hacer entrar a la Fase 4 (de Apertura) a las comunas“.

“Hay que esperar a estar seguros de que está estable la tendencia de reducción de casos y que no haya Delta, que están todos vacunados. Se debe ser estricto en cada una de esas medidas, porque no había ninguna razón para que no tuviéramos esta epidemia y que no nos llegara la Delta”, subrayó Ferreccio.

Sobre el punto de la vacunación, la integrante del Consejo Asesor remarcó que “hoy estamos en una situación ideal para hacerlo bien, pero si empezamos a abrir, se nos va a escapar la Delta y nos va a superar, porque no basta con estar vacunados. Ya se sabe que todas las vacunas son menos eficaces con esta variante, esto quiere decir que va a caer gente vacunada incluso con Pfizer”.

Finalmente, Ferreccio indicó que una de las estrategias para enfrentar la variante Delta debe ser el asegurar la vacunación completa de las personas: “Todas las empresas tienen el derecho a exigir cosas, que los restaurantes no te dejen entrar si no estás vacunado, esa es una de las políticas más eficaces, que se les empiece a hacer muy difícil circular a los no vacunados“.