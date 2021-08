Paulina Toro, periodista de CIPER, y el caso SQM: “Hoy en día hay solamente 8 imputados que van a juicio”

En el Ciudadano ADN conversamos con la periodista de CIPER, Paulina Toro, quien es una de las autoras de la investigación que aborda el caso de 34 imputados por el caso SQM que pudieron zafar del juicio.

Respecto a este tema, la entrevistada dijo que “CIPER viene indagando el tema desde el comienzo”.

“Todo comenzó en el gobierno de Bachelet, cuando apareció que SQM no era solamente la figura de Penta que tenía relación con la UDI. Cuando ya apareció en la figura la cuñada de Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería, es cuando se activa toda una situación de cambiar ciertos puestos: salió el ministro de Hacienda en ese minuto, quien a su vez sacó al director del Servicio de Impuestos Internos, y ahí el SII hizo un llamado a todos los grandes contribuyentes a que se fueran a confesar para que dijeran que las empresas habían hecho lo mismo que Penta”, narró Toro respecto la investigación en torno a los 34 imputados por el caso SQM que no fueron enjuiciados a pesar de que la Fiscalía poseía evidencia acumulada.

“Hoy en día hay solamente 8 imputados que van a juicio. Hay algunos condenados, pero en procedimientos abreviados. Esta es la última lista de estas 34 personas ligadas a distintos partidos políticos y políticos que salen del caso”, añadió.

Un asunto importante para la opinión pública

Por otra parte la periodista de CIPER comentó el impacto que el caso está teniendo en la sociedad chilena, a propósito de lo sucedido con Jaime Orpis, quien fue formalizado por financiamiento irregular de campañas.

“Esto apunta al ciudadano que tiene esa sensación que a través de lo que sucedió con Orpis, se va a hacer justicia o va a suceder algo con eso”, comentó la investigadora en conversación con Ciudadano ADN.

A lo anterior, Toro agregó que “esto se veía venir más que cualquier otra cosa”.

“Lo que no se veía venir era que esto provocara un impacto en la opinión pública”, señaló la periodista.