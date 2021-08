Cathy Barriga perdió el control en medio de un contacto telefónico con “Bienvenidos”

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, perdió el control tras realizar un contacto telefónico con el matinal Bienvenidos de Canal 13 este lunes, ya que lanzó un improperio y Sergio Lagos, animador del programa, le advirtió que no era el horario para decir ese tipo de palabras.

La situación ocurrió cuando un móvil en vivo conversaba con trabajadores municipales que habían sido despedidos, ya que el alcalde Tomás Vodanovic señaló que había un millonario déficit debido a la administración anterior. Pese a lo anterior, los afectados reclamaron porque se trataba de desvinculaciones “injustificadas”.

En ese momento, la exalcaldesa decidió llamar al programa y salir al aire. “Aquí estoy una vez más, la verdad es que es impresentable, yo ahora estoy hablando porque se trata de personas que tuve el gusto de conocer trabajando“, señaló Barriga al comienzo del contacto.

“Acá se instaló mediáticamente, que es la estrategia que tiene el alcalde y sus equipos, que el municipio no tiene recursos. Habla de un déficit para justificar un despido masivo”, afirmó la exjefa comunal.

En esta misma línea, Cathy Barriga manifestó que “Acá están despidiendo a personas antes de terminar su contrato en el mes de diciembre y además de eso, son personas que trabajan en programas sociales de vital importancia para la comunidad”.

Frente al planteamiento de cuáles son los derechos de los alcaldes que entran en ejercicio en función de las decisiones que se deben tomar sobre sus equipos de confianza, y eventuales despidos, la exalcaldesa de Maipú precisó que “todos los alcaldes cuando asumen una gestión, obviamente que las personas de confianza, que deben ser máximo 20, son de exclusiva confianza del alcalde y obviamente tienen que ser removidas“.

En virtud de lo anterior agregó además que “cuando yo enfrenté y asumí el primer año de gestión, se hizo no un despido, sino que se hizo una no renovación de contrato de 500 personas que habían sido contratadas por 6 meses para la campaña del alcalde Vittori, más funcionarios fantasmas y otras irregularidades”.

“Yo respeto mucho la televisión, trabajé más de 20 años, pero acá el alcalde ha farandulizado, a puesto alarmantes situaciones que yo entregué en orden financiero y presupuestario“, señala Barriga emplazando el actuar mediático que ha tenido, según ella, Tomás Vodanovic.

En relación a los peluches encontrados en una bodega de la Comisión de Educación (Codecu) de Maipú, la exalcaldesa quiso aclarar que “los niños no han ido a clases durante 2 años de manera presencial y se entregaron (los peluches) en 2018, en 2019 y los que encontraron ahí corresponden a los niños que regresarías al colegio, pero empezaron a inventar y crearon pajaritos en el aire”.

El momento de tensión finalmente se gatilló luego que Barriga declarara que se encuentra “asqueada” con, según ella, la persecución mediática en su contra. En ese momento el animador, Sergio Lagos, advierte que “es un horario para menores, si fuese las 12 de la noche sería distinto“.

“El daño que ustedes están haciendo es mayor, ustedes no se dan cuenta. ¿Cómo me dices que es un horario de niños? ¿De qué estás hablando? Ya paren, de verdad”, fue la respuesta de Barriga, a lo que Lagos intentó explicar “Cathy, básicamente no armemos un conflicto de una situación muy puntual. Te pedimos prudencia a propósito de algunos dichos que señalaban adjetivos muy duros y que para este horario pensamos no son necesarios”.

Luego que el animador le lograra explicar el por qué de la solicitud sobre el horario de menores, la exalcaldesa de Maipú vuelve a arremeter diciéndole que “qué educado, Sergio, por favor. Qué educado, qué educado. Sabes que yo estoy cansada y las palabras se dicen por su nombre. Esta es una mariconada y llego hasta acá con la conversación“.

Cabe destacar que previo a este episodio, y tras la polémica salida de Barriga del municipio de Maipú y la entrega del testimonio a Tomás Vodanovic, en redes sociales la edil había presentado su nuevo emprendimiento vinculado a la venta de su ropa, como ya lo habría realizado anteriormente en dos oportunidades.

Como “Día sábado en mi clóset” bautizó este espacio Barriga, donde además de publicar junto a los precios y tallas respectivas, aconseja en qué contexto se puede utilizar cada prenda.